مخزونات النفط الأمريكية تنخفض مليون برميل الأسبوع الماضي

انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي، في 20 أيار/مايو، إلى 419.8 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء.

وكانت توقعات محللين استطلعت ”رويترز“ آراءهم، تشير إلى انخفاض قدره 737 ألف برميل.

لكن إدارة معلومات الطاقة قالت إن ”مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجع بمقدار 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي“.

وأشارت البيانات إلى أن ”مخزونات البنزين انخفضت 482 ألف برميل إلى 219.7 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 634 ألف برميل“.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل إلى 106.9 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 917 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن ”صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الأسبوع الماضي بمقدار 903 آلاف برميل يوميا إلى 2.15 مليون برميل يوميا“.

ويوم الإثنين الماضي، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض يبحث إصدار إعلان طارئ لسحب كميات من السولار من مخزون نادرا ما يستخدم وذلك في محاولة لمعالجة نقص حاد في الإمدادات وارتفاع شديد في الأسعار.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن ”التصدي للتضخم وأسعار الغاز المرتفعة يمثل أولوية لإدارته قبل انتخابات في الكونغرس“ تجرى في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويسعى الجمهوريون للسيطرة على الكونغرس واستغلوا ارتفاع الأسعار لضرب الديمقراطيين.

ويبحث البيت الأبيض اللجوء إلى احتياطي للوقود في منطقة شمال شرق البلاد (نورث-إيست هوم هيتينج أويل ريزيرف).

وتأسس هذا الموقع عام 2000 للمساعدة في حل مشكلات الإمدادات ولم يستخدم إلا مرة واحدة في عام 2012 عقب الإعصار ساندي.

وتأثير مثل هذا السحب سيكون محدودا لأن هذا الخزان صغير نسبيا إذ لا يحتوي إلا على مليون برميل من السولار.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: ”لقد أسسنا خيار الاحتياطات لنسبق المشكلات بخطوة ولن نتردد في استخدامه وكذلك السبل الأخرى المتاحة لدينا لدعم الأسر والتعافي“.

وسجل متوسط سعر السولار 5.56 دولار للجالون يوم الأحد الماضي، وهو ما يقل قليلا فقط عن مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي بلغ 5.58 دولار وفقا لجماعة تدافع عن حقوق قائدي المركبات.

ويشكل ذلك زيادة نسبتها 75 بالمئة على أساس سنوي.

ولجأت إدارة بايدن لمخزونات النفط الطارئة، المسماة بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي، للمساعدة في مواجهة أسعار الطاقة الآخذة في الارتفاع.

وكان المخزون يحتوي على 420 مليون برميل من النفط الخام على الرغم من عمليات السحب التي تمت مؤخرا، قبل إعلان إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.