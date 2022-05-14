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اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يتطلع لوضع حد أقصى لسعر الغاز عند وقف الإمدادات الروسية
تاريخ النشر: 14 مايو 2022 5:24 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2022 7:00 GMT

الاتحاد الأوروبي يتطلع لوضع حد أقصى لسعر الغاز عند وقف الإمدادات الروسية

قالت صحيفة "بيلد ام زونتاج" الألمانية، اليوم السبت، نقلا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية بشأن "التدخلات القصيرة المدى في سوق الطاقة" إن المفوضية تريد التخلي عن

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المصدر: رويترز

قالت صحيفة ”بيلد ام زونتاج“ الألمانية، اليوم السبت، نقلا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية بشأن ”التدخلات القصيرة المدى في سوق الطاقة“ إن المفوضية تريد التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي للسماح للحكومات بوضع حد أقصى للأسعار للمستهلكين في حالة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي.

وتقول الوثيقة إنه يجب السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة قولها إن ”تمويل هذا التدخل يتطلب مبالغ كبيرة“.

وحذر الاتحاد الأوروبي في مارس آذار من أن محاولة فرض حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة قد تسبب مشاكل وتقوض جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة مفصلة هذا الشهر للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 ردا على غزو روسيا لأوكرانيا. وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي بأربعين في المئة من احتياجاته من الغاز.

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