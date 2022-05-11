ارتفاع أسعار النفط مع اضطراب إمدادات الغاز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تراجعها بنحو 10% في الجلستين السابقتين، مدعومةً بمخاوف تتعلق بالإمدادات.

في حين يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي، مع توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر نقطة عبور رئيسية في أوكرانيا.

واقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي، وهو ما يقول محللون إنه سيفاقم نقص الامدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة.

وتأجل التصويت الذي يتعين أن يكون بالإجماع إذ تتمسك المجر بموقفها المعارض للحظر.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت 2.86 دولار أو 2.8% إلى 105.32 دولار للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 102.29 دولار للبرميل، بارتفاع 2.53 دولار سنتا أو 2.5%.

ويدعم سعر النفط كذلك التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن تراجع تضخم تكاليف البضائع عند بوابات المصانع في الصين مع ارتياح المستثمرين لدلائل على تراجع الإصابات المحلية بـ“كوفيد-19″، كما تلقى النفط دعما من تعطل إمدادات الغاز الروسي.

وارتفعت أسعار النفط في عام 2022 بعد أن أضافت الحرب الروسية في أوكرانيا المخاوف المتعلقة بالإمدادات فوصل سعر برنت إلى 139 دولارا للبرميل في مارس/ آذار وهو أعلى مستوياته منذ 2008.

وكانت المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في الصين بسبب قيود احتواء ”كوفيد-19“ ورفع أسعار الفائدة الأمريكية وراء تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع.

وتتحسب أسواق المال كذلك لمخاوف من أن بعض الاقتصادات الأوروبية قد تواجه مشكلات إذا ما تقلصت وارداتها من النفط الروسي بدرجة أكبر أو إذا ما ردت روسيا بقطع إمدادات الغاز.

وفي الولايات المتحدة أظهر استطلاع أولي أجرته ”رويترز“ عن البيانات الأسبوعية يوم الإثنين، أن مخزونات الخام ونواتج التقطير والبنزين انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي.

كما أثر تأخر المفوضية الأوروبية في فرض حظر على واردات النفط الروسي كذلك على أسعار العقود الآجلة.

ومما يزيد الضغوط على المعروض اتفاق مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع على خفض تدريجي لواردات النفط الروسي.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت في توقعات شهرية، أمس الثلاثاء، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 720 ألف برميل يوميا إلى 11.91 مليون برميل يوميا في 2022، وفق ”رويترز“.