الكشف عن خطة أوروبية لاستبدال ثلثي الغاز الروسي العام الجاري

قالت مسؤولة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق من شهر أيار/مايو الجاري عن كيفية استبدال الاتحاد الأوروبي ثلثي استخدامه من الغاز الروسي، بحلول نهاية عام 2022.

وأضافت في كلمة بالبرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي تواصل مع جميع موردي الغاز الرئيسيين للمساعدة في استبدال الغاز الروسي، كما ستقضي خطته أيضا باستبدال استخدام الغاز بالطاقة المتجددة، أو بتوفير الطاقة كلما أمكن ذلك.

وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير البيئة الإيطالي روبرتو سينجولاني، أن إيطاليا ستواجه صعوبات شديدة في مخزون الغاز إذا انقطعت إمدادات الغاز من روسيا، مضيفا أن ”ذلك سيمثل مشكلة في موسم الشتاء“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في وقت منفصل، اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى التصرف حيال ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقا لما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة ”غازبروم“، أن شحنات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وتركيا تراجعت بشكل حاد بين شهري كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الشحنات إلى الصين.

وقالت المجموعة التابعة للدولة الروسية في بيان، يوم الأحد الماضي، إن ”الصادرات إلى الدول خارج رابطة الدول المستقلة (الاتحاد الأوروبي وتركيا) بلغت 50,1 مليار متر مكعب أو 26,9 % أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام 2021″.

وأضافت أنها ”ستواصل توريد الغاز مع الامتثال الكامل للالتزامات التعاقدية“، حسبما نقلت عنها وكالة ”فرانس برس“.

وخلال الفترة نفسها، أشارت مجموعة الغاز العملاقة إلى تراجع إنتاجها بنسبة 2,5% خلال عام واحد إلى 175,4 مليار متر مكعب.

كما تراجعت عمليات التسليم إلى السوق المحلية بنسبة 3,7%، خصوصا بسبب الطقس الحار في شهر شباط/فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 60 %، خلال عام عبر خط أنابيب ”Power of Siberia“.

كما ذكرت ”غازبروم“، أن احتياطي الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض الأوروبية بلغت 6,9 مليارات متر مكعب.

وقالت ”غازبروم“: ”لتحقيق هدف ملء منشآت التخزين بنسبة 90% الذي حدده الاتحاد الأوروبي، سيتعين على الشركات ضخ 56 مليار متر مكعب إضافي من الغاز“.

وأكدت المجموعة أن ”إعادة تكوين احتياطي الغاز في المنشآت تحت الأرض في أوروبا، تمثل تحديا جديا للغاية“.

وأشارت إلى أن ”قدرة التسليم اليومية لها حدود فنية، وأن الكمية الإجمالية للغاز المتوافر في السوق الأوروبية رهن بالطلب في السوق الآسيوية الناشئة“.

وتسجل أسعار الطاقة ارتفاعا في أوروبا؛ لأن الاتحاد الأوروبي لم يقرر حتى الآن فرض حظر على النفط والغاز من روسيا.