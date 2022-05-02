فنزويلا تستقبل وزير النفط الإيراني وتتكتم على تفاصيل الزيارة

أعلنت الحكومة الفنزويلية الإثنين، أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي بدأ زيارة رسمية لفنزويلا، حليفة طهران في أمريكا اللاتينية.

والتقى أوجي نظيره الفنزويلي طارق العيسمي الذي نشر يوم الإثنين، في حسابه على إنستغرام تسجيل فيديو يظهره مستقبلا ضيفه في مكتبه.

وقال وزير النفط الفنزويلي مصافحا نظيره الإيراني ”أخي جواد. كيف حالك؟ يسرني أن أستقبلك هنا“.

لكن العيسمي لم يكشف أي تفاصيل تتعلق ببرنامج الزيارة أو بأهدافها، كذلك لم تشأ وزارة النفط الفنزويلية أن تكشف لوكالة ”فرانس برس“ أي تفاصيل حولها.

وتوطّدت العلاقات الثنائية بين البلدين المنتجين للنفط بعد وصول الزعيم الاشتراكي هوغو تشافيز إلى السلطة (1999-2013) وتعزّزت أكثر في عهد خلفه نيكولاس مادورو الذي يحظى أيضا بدعم روسيا والصين، لا سيّما بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على الصادرات النفطية الإيرانية والفنزويلية وعلى مسؤولين في البلدين.

وفي العام 2020 حينما كانت فنزويلا ترزح تحت وطأة نقص حاد في الوقود بسبب التراجع الحاد في إنتاج النفط الخام، تلقّت كراكاس شحنتين محمّلتين بالوقود والمشتقات النفطية أرسلتهما طهران لحلحلة الأزمة.

ونهاية العام 2020، أكد وزير الخارجية الإيراني آنذاك محمد جواد ظريف خلال زيارة أجراها لكراكاس أن بلاده ستقف على الدوام ”إلى جانب“ فنزويلا.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أفادت بيانات لتتبع حركة السفن ووثيقة من شركة بأن شحنة حجمها 2.1 مليون برميل من المكثفات الإيرانية وصلت إلى المياه الفنزويلية، وتنقل إمدادات إلى شركة النفط الوطنية الفنزويلية التي تديرها الدولة للاستخدام في تخفيف نفطها الثقيل جدا للتصدير، بحسب ”رويترز“.

وكانت فنزويلا وإيران اللتان تفرض عليهما الولايات المتحدة عقوبات قد أبرمتا العام الماضي عقدا لمبادلة المكثفات الإيرانية، وهي درجة خفيفة جدا من النفط، بالخام الفنزويلي الثقيل. وأثبتت المبادلة أهميتها في الإبقاء على إنتاج الشركة الفنزويلية وزيادة صادراتها.

وترسل فنزويلا شحنات من وقود الطائرات إلى إيران مقابل واردات من البنزين تحتاجها، وذلك في إطار اتفاق مقايضة.

وتخضع فنزويلا وإيران لعقوبات أمريكية شلت صناعة النفط في البلدين، لكنهما عززتا تعاونهما بزيادة التجارة الثنائية التي شملت حتى الآن النفط الخام والمكثفات ومكونات مصافي التكرير والذهب والمواد الغذائية.