إعداد عقوبات أوروبية ذكية على واردات النفط الروسية

ذكرت صحيفة ”التايمز“ اليوم الاثنين نقلا عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد ”عقوبات ذكية“ على واردات النفط الروسية.

وقال دومبروفسكيس للصحيفة ”نعمل على حزمة عقوبات سادسة وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من أشكال الحظر النفطي. عندما نفرض عقوبات، نحتاج إلى القيام بذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا“.

وأضاف للصحيفة أنه لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، لكن يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين.

وروسيا هي أكبر مورد للنفط لأوروبا، وقدمت 26 في المئة من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وتريد أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي منها بولندا وليتوانيا فرض حظر على النفط والغاز الروسي في حين تعارض ألمانيا والمجر فرض حظر نفطي فوري.

وشكل النفط ومنتجاته أكثر من ثلث عائدات صادرات موسكو العام الماضي. ويقول مركز بروجل للأبحاث إن أوروبا تنفق حاليا حوالي 450 مليون دولار يوميا على النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، وحوالي 400 مليون دولار يوميا على الغاز، وحوالي 25 مليون دولار على الفحم.

وقال مستشار كبير في البيت الأبيض الجمعة إنه واثق من أن أوروبا عازمة على وقف ما تبقى من صادرات النفط والغاز من روسيا مع استمرار حرب موسكو في أوكرانيا.

وقال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) ”لدينا الثقة في أن أوروبا تفهم الرسالة وهم عازمون على وقف هذا المصدر الأخير لعائدات التصدير“.

وصادرات النفط هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للكرملين وقد دعا كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي إلى وقف مدفوعات النفط لأنها تمول بشكل فعال حرب روسيا في أوكرانيا.

كما يعتبر الغاز مصدرا رئيسيا آخر للإيرادات بالنسبة لروسيا ، لكن لم تتم مناقشة حظره بشكل فعال على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب اعتماد التكتل عليه.

وقال سينغ، المسؤول في البيت الأبيض عن فرض العقوبات على روسيا، إن المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة.

وأضاف: ”من المهم أن يفعلوا ذلك بأسرع ما يمكن، وأن يفعلوه بطريقة ذكية“.