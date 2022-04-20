شركة يابانية تعتزم شراء النفط الخليجي بدل الروسي

قال رئيس ”إينيوس هولدنغز“ تسوتومو سوجيموري، اليوم الأربعاء، إن أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان لا تعتزم شراء الخام الروسي قبل انتهاء جميع المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، وإنها ستشتري إمدادات بديلة من الشرق الأوسط، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات للصحفيين: ”في الوقت الراهن، نعتزم الحصول على بدائل (للخام الروسي) من شركاء تجاريين حاليين مثل السعودية وأبوظبي والكويت، لكننا سنواصل جهودنا لتنويع مصادرنا لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط في المستقبل“.

وكان سوجيموري أعلن أمس الثلاثاء، أن الشركة توقفت عن شراء النفط الخام الروسي، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكنه أشار في مؤتمر صحفي إلى أن إمدادات النفط الروسي التي تعاقدت عليها الشركة قبل الغزو في شباط/ فبراير الماضي، من المتوقع أن تستمر في الوصول إلى اليابان حتى شهر نيسان/ أبريل تقريبا.

وأكد أنه ليست هناك أي مشكلات في ما يتعلق بالتسويات المالية والشحن، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وخرجت اليابان عن نهجها الدبلوماسي، بردها الحازم على الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما أثار توترات بين طوكيو وموسكو.

وحين ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، كان الرد الياباني فاترًا، في تباين مع اصطفافها الحالي مع حلفائها الغربيين لفرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو وإرسال مساعدة عسكرية دفاعية لكييف.

وعلى إثر هذا الموقف الياباني، انسحبت روسيا من محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان، وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بجزر الكوريل المتنازع عليها.

ولم تنهِ روسيا واليابان بشكل رسمي الأعمال العدائية في الحرب العالمية الثانية بسبب المواجهة بخصوص الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، المعروفة في روسيا باسم ”الكوريل“، وفي اليابان باسم ”الأراضي الشمالية“. واستولى السوفييت على الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: ”في ظل الظروف الحالية لا تعتزم روسيا مواصلة المفاوضات مع اليابان بشأن معاهدة سلام“، منوهة إلى ”مواقف اليابان غير الودية علنًا ​​ومحاولاتها الإضرار بمصالح بلادنا“.

وأضاف البيان أن روسيا انسحبت أيضًا من المحادثات مع اليابان بشأن مشاريع الأعمال المشتركة في جزر الكوريل وأنهت السفر دون تأشيرة دخول للمواطنين اليابانيين.