لمواجهة أزمة الصيف.. إيران تعتزم استيراد الكهرباء وخفض الاستهلاك

أعلن المتحدث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية، مصطفى رجبي مشهدي، الاثنين، أن بلاده ستواجه عجزاً في توفير الكهرباء خلال العام الجاري.

وقال مشهدي، في تصريح نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”الحاجة إلى استهلاك الكهرباء ستصل إلى 70 ألف ميغاواط هذا الصيف، بزيادة قدرها 4.46 في المائة عن ذروة العام الماضي، وإن عجز الكهرباء هذا العام سيكون 10500 ميغاواط“.

وكشف عن خطط الحكومة لتعديل إنارة الشوارع، وخفض استهلاك الكهرباء في المكاتب بنسبة 50%، وتركيب عدادات ذكية، وإدارة الآبار الزراعية واستخدام مولدات الطاقة الصناعية لهذا الصيف.

وأوضح مشهدي أنه ”تم توقيع اتفاقيات مع تركمانستان وأرمينيا، وسنستورد قريباً الكهرباء من أذربيجان“.

وحسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الطاقة، فإنه تم تحقيق 40 % فقط من أهداف توليد الكهرباء في إيران خلال 2019 و2020، وفي العام الماضي تمت إضافة 1200 ميجاواط فقط إلى قدرة توليد الكهرباء، وهو ما يعادل ثلث الأهداف المتوقعة للعام الماضي.

وفي العام الماضي، خلال ذروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، واجهت البلاد عجزًا قدره 12000 ميغاواط من الكهرباء وانقطاعًا واسع النطاق للتيار الكهربائي، الأمر الذي دفع إيران إلى تقليل صادرات الكهرباء للعراق، وهذا يعادل ضعف كمية الكهرباء التي اشترتها إيران من الدول المجاورة العام الماضي.

وتسبب عدم تنفيذ خطط نمو إنتاج الكهرباء في زيادة واردات البلاد من الكهرباء إلى أكثر من الضعف في 2020، وفي العام الماضي، نمت الواردات بأكثر من 5% وانخفضت صادرات الكهرباء بنحو 40%.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أصدر تعليماته لفريق من وزارة الكهرباء العراقية بالتوجه إلى إيران وحل مشاكل استيراد الغاز، وقدم المسؤولون العراقيون الحاضرون للاجتماع توضيحات حول وضع الكهرباء في العراق خلال الأشهر المقبلة، ودعا الكاظمي فريق وزارة الكهرباء إلى التوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني بشأن توريد الغاز.

وفي وقت سابق، قال وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، في بيان له، إن ”الغاز الإيراني مناسب لمحطات الكهرباء العراقية وإن السعر مقبول“، مضيفاً أن ”العراق سيحتاج إلى الغاز الإيراني لسنوات“.

ويعد العراق أحد الأسواق المهمة بالنسبة لإيران التي تتعرض لضغوط وعقوبات اقتصادية شديدة، حيث تصدر نحو 13 مليارا من البضائع سنوياً من غير احتساب صادرات الكهرباء والغاز.