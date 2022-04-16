وزير النفط العراقي: تعرضنا لضغوط لزيادة إنتاج النفط بعيدا عن أوبك

قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، اليوم السبت، في مقابلة مع تلفزيون ”الحدث“، إن العراق تعرض لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج.

وأضاف الوزير أن أوبك ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام.

وكان وزير النفط العراقي كشف، أمس السبت، في مقابلة مع تلفزيون ”الفرات“ العراقي، أن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد، قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.

وقال عبدالجبار، في مقابلة بثت ليل الجمعة على السبت، مع تلفزيون ”الفرات“ العراقي، إن ”وزارة النفط تجري حاليا دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأمريكية للاستثمار في هذا القطاع“.

وبشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول ملف النفط، قال الوزير عبدالجبار إن المفاوضات بشأن حل أزمة عقود كردستان وفق الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تنازل متبادل من الطرفين.

وأوضح أنه تم تسليم خطة وزارة النفط لحل أزمة ملف النفط في الإقليم إلى وفد حكومة الإقليم، الأسبوع الماضي، وهي تقوم على 3 نقاط، هي مراجعة العقود وتكيفها قانونيا، ومعالجة الاختناقات، وتأسيس شركة كردستان في أربيل لتكون هي الطرف الأول للصناعة النفطية في الإقليم.

وأضاف أن ”50% من شروط وزارة النفط متفق عليها مع الإقليم ونحن مصرون على المضي بهذه الشروط، وأن 80% من عقود كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة، ونعمل على حل 20 % منها والزمن كفيل بحلها“.

وقال الوزير عبدالجبار: ”ممكن حل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ويجب على جميع الأطراف التنازل أمام مطالب الآخرين لمصلحة الشعب العراقي“.