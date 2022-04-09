جازبروم الروسية تؤكد انخفاض شحنات الغاز عبر أوكرانيا في أبريل

قالت شركة جازبروم الروسية الحكومية المنتجة للغاز في بيان اليوم السبت إنها تورد الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين.

وأضافت الشركة أن الطلبات بلغت 78.3 مليون متر مكعب في التاسع من أبريل/ نيسان انخفاضا من 91.3 مليون متر مكعب في اليوم السابق.