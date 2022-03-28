وزير الطاقة الإماراتي: سنعمل مع أوبك+ لضمان استقرار السوق

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الاثنين إن الإمارات ستعمل مع أوبك+ لضمان استقرار سوق الطاقة.

وأضاف في منتدى عن الطاقة أن الإمارات تحاول بذل قصارى جهدها ورفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل لكن هذا لا يعني أنها تخطط للخروج من تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وروسيا ودولا أخرى، أو القيام بأي تحركات فردية.

وقال: ”نحن كدولة نحاول بذل ما في وسعنا. نستثمر ونزيد طاقتنا الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل“.

وتابع: ”لكن هذا لا يعني أننا سنترك أوبك+ أو أن نقوم بعمل فردي. سنعمل مع المجموعة لضمان استقرار السوق“.

وتعرضت سوق النفط لحالة من الاضطراب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتوسعة نطاق إجراءات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وارتفع سعر مزيج برنت القياسي 11.5 بالمئة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تبدأ العقوبات، المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، في التأثير على إنتاجها وصادراتها. وانخفض سعر برنت أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان أحمد الجابر اليوم إنه يتوقع في الأمد القريب حالة شح في أسواق النفط مع زيادة الطلب ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل عن العام الماضي.

وأضاف أن التقلب الحالي في أسعار النفط نتيجة لمشكلة هيكلية، لكن من المتوقع عودة الطلب إلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا بحلول الربع الأخير من هذا العام.