وزير قطري: أسعار الطاقة يجب أن تكون عادلة للمنتج والمستهلك

قال علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، اليوم الأحد، إن أسعار الطاقة يجب أن تكون عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين.

وأضاف خلال منتدى الدوحة: ”نحتاج إلى أسعار مستقرة وعادلة يمكن أن يدعمها المورد والمشتري. هذا يصب في مصلحتنا على الأمد الطويل“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب الدول المنتجة للطاقة بزيادة الإنتاج كي لا تستخدم روسيا ثروتها من النفط والغاز ”لابتزاز“ البلدان الأخرى.

وأضاف زيلينسكي، في كلمته أمام منتدى الدوحة الدولي، يوم أمس السبت، أن دولا مثل قطر يمكنها أن تساهم في استقرار أوروبا.

وقال زيلينسكي إنه لا يوجد بلد بمأمن من صدمات اضطرابات الإمدادات الغذائية التي تحدث بسبب الهجوم الروسي على بلاده. وأوكرانيا من بين أكبر منتجي الحبوب في العالم.

وأضاف ”أسواق العالم لم تتغلب بعد على تداعيات الجائحة وصدمات أسعار الغذاء. لا أحد بمأمن من هذه الصدمات، ولا يمكن أن يكون هناك أمان إذا كانت هناك ندرة فعلية في الغذاء“.

وأدى الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي بدأ قبل نحو شهر، إلى زيادة المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، كما زاد التدقيق في اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الوقود الأحفوري.

ويواصل منتدى الدوحة أعماله اليوم الأحد، حيث تصدرت فيه قضية الحرب الروسية على أوكرانيا المشهد في يومه الأول في حين يطغى عليه الجانب الاقتصادي في يومه الثاني والأخير.

ويبحث المنتدى في قضايا مثل مجالات النفوذ في عصر غياب السلام والأزمات الاقتصادية وتنسيق الجهود العالمية من أجل التعافي والمنافسة الأمريكية الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعالجة آثار تغير المناخ وسياسات التكيف من أجل مستقبل منيع ضد تغيرات المناخ.

ويبحث المنتدى أيضاً الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان، ومستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر ما بعد الجائحة، والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى مسألة السلام والازدهار في منطقة الهندي-الهادئ وإدارة أزمات المناخ العالمية، وتحقيق نمو مستدام في منطقة الخليج العربي مع تقدم العالم نحو الانبعاثات الصفرية، فضلاً عن إعادة تشكيل الروايات الفلسطينية.

وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا التي دخلت شهرها الثاني، قد دفعت القائمين على منتدى الدوحة، إلى تغيير أجندته، حيث شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة له عبر الفيديو، مطالباً بحماية النظام الدولي ”ليس فقط من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل أفغانستان وسورية واليمن“.