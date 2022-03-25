وزير : قطر ستستمر في إمداد أوروبا بالغاز‎‎

قال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، خلال مقابلة مع محطة (سي.إن. إن)، إن قطر ستواصل إمداد أوروبا بالغاز.

وأضاف في معرض تعليقه، اليوم الجمعة، على الأزمة الروسية الأوكرانية: ”من وجهة نظر تجارية نحن لا ننحاز لأي جانب“