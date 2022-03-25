تاريخ النشر:
25 مارس 2022 17:18 GMT
تاريخ التحديث: 25 مارس 2022 18:10 GMT
وزير : قطر ستستمر في إمداد أوروبا بالغاز
قال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، خلال مقابلة مع محطة (سي.إن. إن)، إن قطر ستواصل إمداد أوروبا بالغاز. وأضاف في معرض
قال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، خلال مقابلة مع محطة (سي.إن. إن)، إن قطر ستواصل إمداد أوروبا بالغاز.
وأضاف في معرض تعليقه، اليوم الجمعة، على الأزمة الروسية الأوكرانية: ”من وجهة نظر تجارية نحن لا ننحاز لأي جانب“