كازاخستان تعمل لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط بسبب أعطال في خط قزوين

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان اليوم الأربعاء إنها ”تعمل على إيجاد مسارات إمداد بديلة لصادرات النفط بعد أن أوقف كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين اثنتين من ثلاث نقاط إرساء، لإجراء إصلاحات فيها بعد أن لحقت أضرار بها جراء عاصفة في القطاع الروسي من بحر قزوين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الطاقة الروسية قولها إن الإصلاحات قد تستغرق شهرين.

وكونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين واحد من أكبر خطوط أنابيب شحن النفط الخام في العالم ويصل كازاخستان بالأسواق العالمية.

وتسببت الأحوال الجوية في تعطل أهم خطوط تصدير النفط الكازاخستاني، أمس الثلاثاء؛ ما أسفر عن وقف عمل محطة الضخ مؤقتًا لحين إصلاح العطل.

ونتيجة للحادث، من المتوقع أن يزداد العجز النفطي في السوق العالمية بشكل كبير، بحسب خبراء.