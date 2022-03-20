وزير اقتصاد ألمانيا في قطر.. هل تستطيع برلين إيجاد بديل عن الطاقة الروسية؟

تبحث ألمانيا عن سبل لتنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي المسال؛ في مسعى لتقليص اعتماد البلاد على روسيا، وتنويع مصادرها من الطاقة، وتمثل زيارة وزير اقتصادها، اليوم الأحد، إلى قطر، خطوة في هذا الاتجاه.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في الدوحة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة.
وكان وزير الاقتصاد الألماني، قال أمس السبت، إنه سيزور قطر والإمارات؛ لاستكشاف إمكان الحصول على إمدادات غاز طبيعي مسال، وإبرام صفقة تتعلق بالهيدروجين؛ وذلك من أجل تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا، بحسب وكالة ”رويترز“.
وروسيا أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا، وفقا لبيانات على موقع وزارة الاقتصاد على الإنترنت.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، أطلق هابيك العديد من المبادرات لتقليص اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الطاقة، بما يشمل الطلبيات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال غير الروسي، وخططا لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وعدم التسرع في التخلي عن استخدام الفحم.
وقال هابيك قبل جولته: ”الهدف … هو إقامة شراكة في مجال الهيدروجين على المدى المتوسط ووضعها في إطار سياسي“.
وكشف الوزير الألماني عن رغبته في مناقشة إمدادات الغاز الطبيعي المسال ”على المدى القصير“، و“إعطاء الشركات التي تضمن توفير إمدادات الغاز في ألمانيا الإطار السياسي لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي، وهي موضوعات تأتي على رأس جدول الأعمال السياسي (رغم طابعها الاقتصادي)“.
وفي الثاني من مارس/ آذار الجاري، قالت قناة ”إن.تي.في“ التلفزيونية نقلا عن الحكومة الألمانية، إنها قررت سحب جزء من احتياطي النفط الوطني؛ بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن أجل تخفيف الضغط على أسواق النفط.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، أن ألمانيا ستخصص مبلغا استثنائيا بقيمة 1,5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت؛ بهدف ضمان إمداداتها من الطاقة في إطار الحرب في أوكرانيا.
وقال ناطق باسم الوزارة، إن ”الحكومة فوضت شركة خاصة بإنجاز هذه الصفقة“. مضيفا: ”يعود الآن إلى هذه الشركة أن تقرر من أين سيتم شراء هذا الغاز، لكن هذا سيتم على المدى القصير جدا“.