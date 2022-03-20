وزير اقتصاد ألمانيا في قطر.. هل تستطيع برلين إيجاد بديل عن الطاقة الروسية؟

تبحث ألمانيا عن سبل لتنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي المسال؛ في مسعى لتقليص اعتماد البلاد على روسيا، وتنويع مصادرها من الطاقة، وتمثل زيارة وزير اقتصادها، اليوم الأحد، إلى قطر، خطوة في هذا الاتجاه.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في الدوحة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، قال أمس السبت، إنه سيزور قطر والإمارات؛ لاستكشاف إمكان الحصول على إمدادات غاز طبيعي مسال، وإبرام صفقة تتعلق بالهيدروجين؛ وذلك من أجل تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا، بحسب وكالة ”رويترز“.

وروسيا أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا، وفقا لبيانات على موقع وزارة الاقتصاد على الإنترنت.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، أطلق هابيك العديد من المبادرات لتقليص اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الطاقة، بما يشمل الطلبيات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال غير الروسي، وخططا لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وعدم التسرع في التخلي عن استخدام الفحم.