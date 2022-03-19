وزير النفط الإيراني: مساع لتصدير 1.4 مليون برميل يوميا

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في تصريحات أذاعها التلفزيون الإيراني اليوم السبت، إنه سيسعى لزيادة صادرات إيران من النفط والمكثفات إلى 1.4 مليون برميل يوميا، كما هو وارد في ميزانية الدولة السنوية.

وأضاف أوجي على التلفزيون الإيراني: ”قرر النواب في البرلمان رفع سقف صادرات النفط والمكثفات من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل. ستبذل وزارة النفط كل ما في وسعها لتحقيق المستوى المحدد في الميزانية“.

ولا تكشف إيران، التي تواجه عقوبات أمريكية على صادراتها الحيوية من النفط الخام، عن أرقام فعلية لمبيعاتها من النفط.

وحضت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، الحكومات على تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر، على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما دعت الوكالة مجموعة ”أوبك بلاس“ للدول المنتجة للنفط، بقيادة السعودية وروسيا، إلى المساعدة في ”تخفيف الضغط“ على الأسواق، بينما حذرت من أن العالم يواجه أكبر صدمة في الإمدادات ”منذ عقود“.

وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، ودفع اقتصادات كبرى، مثل الولايات المتحدة وكندا، إلى فرض عقوبات على روسيا عبر حظر استيراد النفط.

وفي ظل التهديد من إمكانية انخفاض إمدادات النفط الروسية أكثر، ”هناك خطر حقيقي من إمكانية تقلص الأسواق أكثر، وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في الشهور المقبلة“، في وقت يدخل العالم موسم ذروة الطلب، بحسب الوكالة.

وأفاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في بيان، أنه ”نتيجة العدوان الروسي المروع على أوكرانيا، قد يواجه العالم أكبر صدمة في إمدادات النفط منذ عقود، مع انعكاسات هائلة على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا“.

وخلص تقرير الوكالة إلى أن زيادة إمدادات الخام ”لن تنجح في تخفيف الضغوط القائمة“ بعد ”النتيجة المخيبة للآمال“ لاجتماع ”أوبك بلاس“.

وقال بيرول، في مؤتمر صحفي لعرض خطة لخفض الطلب، إنه يبحث عن ”بعض الرسائل الجيدة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على أسواق النفط“، بعد الاجتماع المقبل لتحالف ”أوبك بلاس“ الذي تقوده السعودية وروسيا في 31 آذار/مارس.

وأفادت الوكالة بأن المقترحات العشرة التي وردت في تقريرها بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة ”بـ2,7 مليون برميل يوميا، خلال الأشهر الأربعة المقبلة“.