مصر: الزيادة الكبيرة في أسعار النفط تؤثر علينا سلبا

قال وزير البترول طارق الملا، الأحد، إن الزيادة الكبيرة لأسعار النفط تؤثر سلبا على مصر.

وأضاف الملا لتلفزيون سكاي نيوز عربية، أن ”العالم كله متضرر من الأسعار الحالية للنفط، ونأمل ألا تستمر هذه الأسعار لفترة طويلة، ونأمل أن تعوض صادرات الغاز جزءا من تكلفة استيراد النفط والمنتجات البترولية“.

وبحسب تقرير لشركة ”برايم“ للأوراق المالية، يتوقع أن يدفع ارتفاع أسعار البترول العالمية حاليًا، لجنة التسعير التلقائي للوقود في مصر، إلى زيادة الأسعار، حيث أفاد التقرير بأن بيئة أسعار النفط الحالية والتوقعات على المدى القريب، ستدفع لجنة تسعير الوقود إلى زيادة الأسعار.

وقال البنك الدولي، الشهر الماضي، إن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي، عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري، سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3%.

وارتفعت أسعار النفط بالسوق العالمية، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا ضمن عمليات تصحيح وجني الأرباح، ليقترب الخام الأميركي من أعلى مستوى في 14 عاما، وخام برنت من أعلى مستوى في 12 عاما، على وشك تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ 2020.

جاء ذلك بفعل تكثيف الجيش الروسي لعملياته العسكرية على الأراضي الأوكرانية رغم استمرار الدول الغربية وأميركا فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 4.5% إلى مستوى 112.81 دولار، من مستوى الافتتاح عند 107.94 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 107.29 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 2.8% إلى مستوى 114.06 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 110.94 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 109.66 دولار.

وتحذر شركة JPMorgan Chase & Co من أن السعر قد يصل إلى 185 دولارًا، لأن المصافي والمشترين الآخرين يرفضون شراء الإنتاج الضخم لروسيا.

ويؤدي عدم الشراء من روسيا إلى حدوث نقص في المتاح عالميًا، ما دفع بعض الجهات إلى توجيه نداءات من بعض الجهات للحفارين الأمريكيين، من أجل زيادة الإنتاج والمساعدة في سد بعض الفجوات الموجودة.