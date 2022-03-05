بريطانيا.. عمال مرفأ يرفضون تفريغ حمولة سفينة من النفط الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رفض عمال مرفأ بريطانيون، اليوم السبت، تفريغ النفط الروسي من ناقلة نفط، ودعوا الحكومة إلى سد ”الثغرات“ في نظام العقوبات، الذي يسمح للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية بنقل الخام من روسيا.

وترسو الناقلة ”سيكود“ حاليًا بالقرب من مصفاة ”ستانلو“ في شمال غرب إنجلترا، ويقول اتحاد النقابات العمالية، إن حمولتها غير مشمولة بالحظر المفروض على السفن الروسية لأنها ترفع العلم الألماني.

وتحظر العقوبات البريطانية، التي فُرضت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا دخول السفن، التي تملكها أو تديرها أو تستثمرها روسيا أو العاملة لحساب كيان روسي أو التي ترفع العلم الروسي إلى الموانئ البريطانية.

وقالت شارون غراهام، الأمينة العامة لنقابة يونايت ”بسبب النزاع الدائر في أوكرانيا، لن يقوم عمال نقابة يونيت في الموقع (ستانلو) بتفريغ النفط الروسي، بغض النظر عن جنسية السفينة“.

وأضافت غراهام أن النقابة ”تحث وزير النقل غرانت شابس على إغلاق هذه الثغرة على الفور“.

وجرى رفض استقبال ناقلتي نفط ترفعان العلم القبرصي محملتيدن بالغاز الروسي، هما ”بوريس فيلكيتسكي“ و“فيدور ليتك“، يوم أمس الجمعة في جزيرة غرين الواقعة في مقاطعة كينت، جنوب شرق انكلترا، حسب نقابة ”يونيسون“.

وقال مات لاي، مسؤول الطاقة في يونيسون، ”إذ يبدو أن استجابتنا نجحت في صد هذه السفن، لكن لا تزال هناك مشكلة أساسية“.

وأضاف في بيان أنه ”يتعين على الحكومة التحرك فورا لسد الثغرة التي لا تشمل منشأ حمولة السفن ولمنع استمرار وصول البضائع الروسية إلى المملكة المتحدة تحت غطاء دولة أخرى“.

وتعد المملكة المتحدة أقل اعتمادًا على مصادر الطاقة الروسية من الدول الأوروبية الأخرى.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده أشبه بإعلان حرب، ودافع عن غزو أوكرانيا معتبرا أن موسكو في حاجة للدفاع عن الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا وكذلك المصالح الروسية.

وقال بوتين أثناء حديث مع مضيفات طيران بثه التلفزيون الرسمي إن كل شيء يمضي وفقا لما هو مخطط له في أوكرانيا، مضيفا أن الجيش الروسي سيحقق أهدافه ضمن العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها هناك.

وذكر أن روسيا تريد ”نزع سلاح“ أوكرانيا و“التخلص من النزعة النازية“ فيها، مضيفا أنه يتعين أن يكون لأوكرانيا وضع محايد.