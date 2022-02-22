أسعار النفط تقفز إلى مستوى قياسي جديد بسبب الأزمة الأوكرانية

قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين اليوم الثلاثاء مسجلة مستوى قياسيا جديدا في سبع سنوات، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربا.

وندد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بالخطوة الروسية، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن التحرك العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا يمكن أن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.10 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما زادت اثنين في المئة أمس. وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول عام 2014.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 94.32 دولار للبرميل.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين، مرسوما تعترف بموجبه موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، وذلك خلال مراسم توقيع نقلها التلفزيون الرسمي.

وقال بوتين إنه واثق من أن المواطنين الروس يؤيدون هذا القرار، متجاهلا التحذيرات الغربية بأن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية، وستقضي على مفاوضات السلام، حسب وكالة ”رويترز“.

واتهم الرئيس الروسي، في خطاب تلفزيوني إلى الأمة، القوات الأوكرانية بقتل مدنيين من خلال قصف مناطق سكنية في شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة الانفصاليين.

ونفت أوكرانيا استهداف المدنيين، واتهمت الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق سكنية، وهو ما ينفونه بدورهم.

وأعلنت الولايات المتّحدة الإثنين فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا بعدما اعترف باستقلالهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متوعّدة بفرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً ”يحظر على الأمريكيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمّى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا“.

وأضافت أنّ الأمر التنفيذي يجيز ”فرض عقوبات على أيّ شخص يصمّم على العمل“ في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أنّ هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها ”إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا“.