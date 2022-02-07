سوريا.. شركة تركية ترفع سعر استهلاك الكهرباء في إدلب

رفعت شركة ”Green Energy“ التي تزود مناطق في مدينة إدلب وريفها بالتيار الكهربائي تسعيرة استهلاك التيار الكهربائي لتصبح ليرتين تركيتين “للكيلو واط” الواحد المنزلي، بعد أن كان سعره يبلغ 1.98 ليرة.

وقالت الشركة إنها رفعت كذلك تسعيرة التيار الكهربائي التجاري لـ “الكيلو واط” الواحد من 2.40 إلى 2.61 ليرة تركية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، جاء ارتفاع أسعار الكهرباء من قبل الشركة المزودة والوحيدة التي تغذي إدلب بالكهرباء، بعد أقل من شهر على رفعها للأسعار.

ففي 8 كانون الثاني/يناير الفائت، رفعت الشركة سعر التيار الكهربائي المنزلي ليصبح 1.98 ليرة تركية ”للكيلو واط” بعد أن كان بسعر 1.40، ورفعت حينها أيضاً سعر التيار الكهربائي التجاري ليصبح بسعر 2.40 ليرة تركية بعد أن كان بسعر 1.75 فقط.

وكانت الشركة قد حددت تسعيرة الكهرباء حين افتتاحها بـ 90 قرشاً “للكيلو واط” المنزلي وليرة تركية واحدة للتجاري.

وأعرب سوريون عن استيائهم لارتفاع تسعيرة التيار الكهربائي التي جاءت في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها سكان الشمال السوري.

ويقول سكان مدينة إدلب وبعض المدن والبلدات التي يصلها التيار الكهربائي إن هذه الأسعار غير مقبولة وإن الكهرباء غير مستقرة ويتكرر انقطاعها عدة مرات في اليوم الواحد.

وفي 2 شباط/ فبراير الجاري رفعت شركة “Ak Energy” التركية أسعار التيار الكهربائي ضمن المناطق التي تزودها في ريف حلب الشمالي في كل من مدن إعزاز وجرابلس والباب وجنديرس وغيرها، حيث وصل سعر “الكيلو واط” الواحد إلى 2.3 ليرة تركية للاستخدام المنزلي، بسعر 2.5 ليرة تركية للاستخدام التجاري.

يذكر أن الشركات التركية تحتكر تزويد مناطق الشمال السوري بالكهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها منذ عدة سنوات بفعل المعارك التي دارت بين قوات النظام من جهة وفصائل المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية من جهة أخرى.

وتعيش مناطق إدلب وريفها، خصوصاً مخيمات النزوح، أوضاعاً معيشية صعبة في ظل فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع أسعار معظم السلع والمواد الأساسية وشح الدعم الموجه من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري.