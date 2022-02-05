الصين تنتقد تمديد أمريكا للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، إن تمديد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية يشوه التجارة الدولية ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات، وفقا لرويترز.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة تمديد الرسوم الجمركية التي فرضت خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة أربعة أعوام، لكنه خفف الشروط لاستثناء الألواح ثنائية الوجه التي تولد الطاقة على كلا الجانبين وهي المهيمنة بين المشاريع الأمريكية الكبيرة.

وكانت هذه الرسوم الإضافية التي فُرضت في كانون الثاني/يناير 2018 بمثابة بداية لسلسلة من الإجراءات الحمائية التي أدت إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومع شركائهما التجاريين الرئيسيين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية في 2018 باستخدام السلطة بموجب المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974. وبدأت الرسوم بنسبة 30% ثم انخفضت إلى 15%.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، ”أصرت حكومة الولايات المتحدة على تمديد إجراءات المادة 201 على الرغم من المعارضة القوية من الأطراف المعنية في الداخل والخارج، وهذه الإجراءات لا تساعد في التنمية القوية للصناعة المحلية في الولايات المتحدة كما تشوه النظام الطبيعي للتجارة الدولية في الخلايا الكهروضوئية باعتبارها منتجا جديدا للطاقة“.

وعبرت الوزارة عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة ”إجراءات ملموسة“ لتسهيل التجارة الحرة في منتجات الطاقة الجديدة و“المساهمة في التنمية العالمية لاقتصاد أقل انبعاثا للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري“.

وارتفعت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في الصين على نحو قياسي بلغ 54.9 جيجاوات العام الماضي إلى 306.6 جيجاوات.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال الشهر الماضي، إن بلاده ستزيد طاقة الرياح والطاقة الشمسية لديها إلى أكثر من 1200 جيجاوات بحلول عام 2030 وزيادة حصة الوقود غير الأحفوري في الاستهلاك الطاقة الأولية إلى نحو 25 % خلال نفس الفترة.

وقبل إعلان تلك الأهداف أمام مؤتمر قمة افتراضي للأمم المتحدة لمدة يوم واحد حول تغير المناخ قال شي عبر دائرة تلفزيونية “اليوم، أريد أن أعلن عن بعض التعهدات الأخرى لعام 2030”.

ومضى الرئيس الصيني بالقول، إن بلاده تحترم تعهداتها دائما.