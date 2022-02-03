"أدنوك" الإماراتية تعلن اكتشاف حقل غاز قبالة ساحل أبوظبي

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية النفطية اليوم الخميس، عن اكتشاف غاز طبيعي قبالة ساحل أبوظبي، هو الأول من امتيازات الاستكشاف البحري في الإمارة.

وقالت الشركة في بيان، ”إن النتائج الأولية من أول بئر استكشافية من امتياز المنطقة البحرية رقم 2 قبالة أبوظبي الذي تديره شركة إيني الإيطالية، أشارت إلى وجود ما بين 1.5 و2 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام“.

وحصل كونسورتيوم بقيادة شركة إيني وشركة (بي.تي.تي) العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية (بي.تي.تي.إي.بي) على حقوق الاستكشاف في المنطقة البحرية رقم 2 قبالة أبوظبي عام 2019 ضمن جولة مزايدات أولى لشركة ”أدنوك“.

وقال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك في بيان، إن الاكتشاف ”يعكس نهج الشراكات الذكية الذي اتبعته أدنوك في ترسية امتيازات المناطق البرية والبحرية وجهودها المستمرة لخلق القيمة وزيادة العائد الاقتصادي للوطن“.

وأضاف الجابر، ”نتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لاستغلال الإمكانات الهائلة لموارد أبوظبي من الهيدروكربونات بشكل مستدام وترسيخ مكانتنا كمورد رئيسي وموثوق لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة منخفضة الكربون“.

ويمثل هذا الإعلان أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية التي تمت ترسيتها في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة في عام 2019، وتم التوصل إليه بفضل المسح الجيوفيزيائي الثلاثي الأبعاد الذي تقوم ”أدنوك“ بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي، والذي يعد أكبر مشروع مسح يشمل مناطق برية وبحرية في العالم.

وأطلقت أدنوك جولتي المزايدات الأولى والثانية في 2018 و2019.

يشار إلى أن امتياز المنطقة البحرية 2 يغطي مساحة 4033 كيلومترا مربعا شمال غرب أبوظبي. وتمت ترسية هذا الامتياز في عام 2019 على تحالف تقوده شركة ”إيني“ الإيطالية للطاقة، ويضم شركة ”بي تي تي“ العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.