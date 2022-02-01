"فنية أوبك+" تخفض توقعاتها لفائض المعروض في 2022

توقعت اللجنة الفنية المشتركة لـ“أوبك+“ أن يصل مجمل فائض المعروض من النفط عام 2022 إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بانخفاض طفيف من توقعاتها السابقة البالغة 1.4 مليون برميل يوميا، وفق تقرير للجنة اطلعت عليه وكالة ”رويترز“.

واجتمعت اللجنة، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع وزاري غدا الأربعاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، والذين يشكلون ما يُعرف بمجموعة أوبك+.

وكان تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“ قد توقع أن توافق منظمة ”أوبك“ وحلفاؤها في اجتماعهم، يوم غد الأربعاء، على زيادة متواضعة أخرى في إنتاج النفط قدّرها التقرير بـ 400 ألف برميل في اليوم.

ونقلت الوكالة، اليوم الثلاثاء، عن مندوبين من أعضاء تحالف ”أوبك+“ أنهم يتوقعون للاجتماع أن يصادق على زيادة المعروض بهذا المقدار ابتداءً من شهر مارس.

وأضافت أنه حتى مع هذه التوقعات، فإن الأسواق التي وصفتها بـ“الساخنة“ تدفع بالأسعار فوق 90 دولارًا للبرميل، فالتعافي من وباء كورونا مستمر في استهلاك الوقود، وسط توقعات بحدوث طفرة تضخمية تضغط على الجميع.

ويشير تقرير ”بلومبيرغ“ إلى أنه مع انتعاش الاستهلاك وتقييد الإنتاج في أماكن أخرى من العالم، فإن السوق العالمية التي كان من المتوقع أن تحقق فائضًا في الربع الحالي من السنة، يمكن أن تعاني بالفعل من نقص في العرض، فالأسعار عند أعلى مستوياتها بالفعل منذ عام 2014، واكتسبت زخما إضافيا من التوترات الجيوسياسية المتجددة، ولذلك، بالنسبة لبعض المتداولين، فإن العودة إلى 100 دولار للبرميل أصبحت بمثابة حتمية.

ويخلص تقرير بلومبيرغ إلى أن الزيادة المتواضعة في الإنتاج، والمنتظرة بحدود 400 ألف برميل يوميا، لن تغير كثيرا في توقعات ارتفاع الأسعار؛ لأن احتياطي ”أوبك+“ بالكاد يصل 4٪ من الإمدادات العالمية، ومن المرجح أن يتقلص بحلول الصيف إلى حوالي 2.3 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2018.