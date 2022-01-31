عطل بالخط العربي يؤخر نقل الغاز المصري إلى لبنان

قال وزير البترول المصري الدكتور طارق الملا الإثنين، إن ما يعطل تصدير الغاز المصري إلى لبنان هو عطل بخط الغاز العربي.

وأوضح الوزير المصري خلال تصريحات تلفزيونية على فضائية ”اون “ ، أن الشركات تعمل على إصلاح خط الغاز العربي إثر العطل الفني الموجود في شمال لبنان .

وأضاف الوزير ، أنه من المتوقع الانتهاء من إصلاح العطل نهاية فبراير الجاري ، قائلا “ نأمل في الانتهاء من إجراءات تصدير الغاز للأشقاء في لبنان في أقرب وقت“.

وأكد الوزير المصري أنه جرى الاتفاق على البنود كافة مع جميع الأطراف، لافتًا إلى أن المرحلة المتبقية في الوقت الراهن متعلقة بالأوراق، قائلًا: ”ينقصنا ترجمة الاتفاق لأوراق تتسق مع قواعد وقوانين كل دولة“.

وتوقع الوزير المصري، الانتهاء من الخط وبدء التصدير منتصف مارس المقبل على الأكثر، مضيفًا: ”الأمر يسير بشكل جيد ولا توجد هناك مشاكل تتعلق بمرور الخط بالأراضي السورية“.

ولفت الملا إلى أن الصادرات المصرية من الغاز لن تؤثر على الاستهلاك المحلي، قائلا إنه مع تطور الطاقة الجديدة والمتجددة سوف تنخفض نسبة الاستهلاك المحلي“، متابعًا ”أطمئن المواطنين لدينا خطة لتوصيل الغاز لمليون و200 ألف وحدة سكنية كل عام منذ ثلاث سنوات، والغاز وصل لكل محافظات مصر، ونحن جزء مهم من مشروع حياة كريمة ونستهدف فيه 7 ملايين وحدة سكنية لنغطي أكثر من 80% من الجمهورية“

وعلق الوزير المصري على تقرير أوبك الذي ذكر أن صادرات مصر من الغاز حققت طفرة بنسبة معدل نمو سنوي 385% ، قائلاً إن قفزة الصادرات تعود لمقارنة الربع محل النسبة بنظيره من عام 2020 والذي كان في عمق أزمة الجائحة.

وأوضح الملا ”لهذه الأسباب قررنا حينها أن لانقدم على تصدير الغاز والبترول بأقل من أسعاره سواء من جهة التكلفة أو في السوق المحلي ”.

و أكمل ”اعتباراً من النصف الثاني من عام 2021 من يوليو عادت الأسعار للارتفاع وفي هذه الفترة تقرر أن نعظم من صادراتنا، قائلاً : “ نحب أن يكون التصدير قيمة مضافة للاقتصاد القومي“.

ولفت الوزير إلى أنه في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين لم يكن تأثير فصل الشتاء بات أكثر اتضاحاً لكنه كشف أن الربع الأخير من عام 2021 شهد قفزة وطفرة غير مسبوقة في صادرات الغاز قائلاً إن محطتي الاسالة في دمياط وإدكو تعملان بكامل طاقتهما الانتاجية الآن.