السعودية تزيد حصتها في سوق النفط الصينية.. وتراجع روسيا

أظهرت بيانات للجمارك الصينية احتفاظ السعودية بصدارة إمدادات النفط إلى الصين في 2021، إذ ارتفعت الواردات من المملكة 3.1% مقارنة مع 2020 وزادت حصتها إلى 17% من إجمالي الواردات الصينية.

وتفيد البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك اليوم الخميس، أن الصين اشترت 87.58 مليون طن من الخام من المملكة، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا.

يأتي هذا ارتفاعا من 84.92 مليون طن في 2020 عندما حازت السعودية حصة 16% من السوق الصينية.

وجاءت زيادة الحصة السوقية لأكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع تعزيز المبيعات لشركات التكرير الوطنية وزيادة الطلب من شركات تكرير خاصة.

وجاءت روسيا في المركز الثاني، موسعة الفجوة مع السعودية، إذ انكمشت إمداداتها 4.7% إلى 79.65 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يوميا، تحت وطأة انخفاض الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة.

واحتلت شحنات العراق المرتبة الثالثة وتراجعت 10% خلال العام إلى 54.13 مليون طن.

كما تراجعت البرازيل إلى المركز السابع العام الماضي، من الرابع في 2020، وتقلصت إمداداتها 28% إلى 30.28 مليون طن، في ما يرجع أيضا إلى انخفاض الطلب من شركات صغيرة مستقلة.

وزادت واردات عُمان 18% وماليزيا 50%.

وكانت وكالة ”رويترز“ قد أفادت أن شحنات من إيران وفنزويلا وردت على أن مصدرها عُمان وماليزيا بسبب العقوبات الأمريكية.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الخميس، أن البلاد جلبت أولى وارداتها من النفط الخام الإيراني خلال عام في ديسمبر كانون الأول الماضي، رغم استمرار العقوبات المفروضة من الحكومة الأمريكية.

وكشفت بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك، أن البلاد استوردت 260312 طنا من النفط الخام الإيراني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتفيد بيانات شحن وتقديرات متعاملين، بأن الواردات من إيران شكلت نحو 6% من واردات الصين من النفط الخام.