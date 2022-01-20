الصين تعلن عن أول واردات رسمية من النفط الإيراني منذ ديسمبر 2020

أعلنت الصين اليوم الخميس، عن أول وارداتها من النفط الخام الإيراني خلال عام، رغم العقوبات المستمرة المفروضة من الحكومة الأمريكية، وذلك بحسب بيانات عن الجمارك.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك، أن البلاد استوردت 260312 طنا من النفط الخام الإيراني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكان آخر ما سجلته الإدارة من تدفق للنفط الإيراني إلى البلاد، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، وبلغ 520 ألف طن.

ولم يتضح على الفور أي من الشركات جلبت أحدث شحنة، تعادل كمية النفط التي تتسع لها واحدة من ناقلات الخام الكبيرة جدا، ولا أي ميناء تم تفريغ الشحنة فيه.

وبصورة غير رسمية، تجاوزت واردات الصين من النفط الإيراني 500 ألف برميل يوميا في المتوسط بين آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر، إذ اعتبر المشترون أن ميزة الحصول على الخام بأسعار زهيدة تفوق مخاطر انتهاك العقوبات الأمريكية.

ويقول متعاملون إن الخام الإيراني يُصدر للصين على أنه نفط من دول أخرى لتفادي العقوبات، ما يقلص الإمدادات من البرازيل وغرب أفريقيا.

وتفيد بيانات شحن وتقديرات متعاملين، بأن الواردات من إيران شكلت نحو 6% من واردات الصين من النفط الخام.