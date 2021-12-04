مصر.. رفع سعر أسطوانة البوتاغاز 8 %

رفعت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أسعار أسطوانة البوتاغاز بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، بزيادة تقارب 7.7%.

ووصل سعر الأسطوانات إلى 70 جنيه (4.4 دولار) للأسطوانة بدلا من 65 جنيها في السابق.

كما شمل القرار رفع سعر الأسطوانة للاستهلاك التجاري من 130 إلى 140 جنيها (8.9 دولار) بزيادة قدرها 10 جنيهات.

وبدأت الوزارة في تفعيل الزيادة الجديدة على أسعار أسطوانات البوتاجاز، اليوم السبت.

وكشف مصدر في وزارة البترول المصرية لـ“إرم نيوز“، عن وجود قرار مماثل بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، مع بداية العام الجديد.

وتحدث المصدر عن قرار وزاري مرتقب بتشكيل لجنة لتسعير الغاز المقدم للصناعة، على غرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، التي تتولى إعادة النظر في تسعير المحروقات بشكل ربع سنوي.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أشار إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 76%، لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

وقال إن ”مصر تصدر نحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي عبر محطتي الإسالة المصرية“.

مضيفا أن ”وحدات الإسالة تعمل بكامل طاقتها في الوقت الراهن“.

ولفت الملا إلى أن بلاده تسعى لتعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

وتوقع الملا، في تصريحات سابقة لوكالة ”رويترز“، أن تظل صادرات مصر من الغاز في أبريل، نيسان المقبل، عند مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، على أن ينخفض حجم الصادرات مع زيادة الاستهلاك المحلي من الغاز خلال شهور الصيف.

والغاز والنفط مصدران مهمان للاستثمارات الأجنبية والعائدات الدولارية لمصر، التي تحاول ترسيخ أقدامها كمركز للطاقة منذ اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015.

كما تعمل مصر على تعزيز تجارة الغاز الإقليمية من خلال استضافة منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس لتعزيز صادرات الغاز من المنطقة.

ولم يذكر الملا حجم الزيادة في صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، لكن القاهرة عززت الصادرات بعد إنهاء إغلاق طويل الأمد لمحطة دمياط للإسالة، في فبراير شباط.

وقال الملا لرويترز في تصريحات منفصلة خلال منتدى غاز شرق المتوسط، قبل أيام: ”أصبح للغاز المصري دور في تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة… وحدات الإسالة تعمل بكامل طاقتها الآن، حيث نسعى لتعظيم صادراتنا من الغاز الطبيعي؛ في ظل ارتفاع أسعار الغاز العالمية“.