الكويت تطرح عقودا لمشاريع نفطية بقيمة 2.85 مليار دولار

تعتزم شركة نفط الكويت المملوكة للحكومة طرح 3 مشاريع كبرى بقيمة 865 مليون دينار (2.85 مليار دولار)، تشمل تركيب أنابيب نفطية وتوريد أبراج حفر، وتنظيف التربة الملوثة بالنفط نتيجة احتراق أكثر من 700 بئر نفطي خلال الغزو العراقي للكويت.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، اليوم الأحد، عن مصادر نفطية مسؤولة، قولها إن شركة نفط الكويت رصدت تلك المبالغ لتنفيذ هذه المشاريع خلال المرحلة المقبلة، وإنها ستطرح العقود قريبا.

وذكرت الصحيفة، أن أول المشاريع يتمثل في طرح 5 مناقصات لإنشاء خطوط تدفق أنابيب النفط، وتم رصد ما قيمته 250 مليون دينار (825 مليون دولار) لهذه المناقصات، مشيرة إلى أن عملية الطرح ستكون قريبا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتأتي تلبية لاستراتيجية الشركة لزيادة الإنتاج.

وقالت الصحيفة إن لدى شركة نفط الكويت، مناقصة أخرى لتوريد 15 برج حفر عميقا بقيمة 450 مليون دينار (1.485 مليار دولار) لتوريد منصات حفر عميقة لمدة 5 سنوات؛ وذلك لتلبية احتياجات مجموعة الحفر بالشركة في التوسع بحفر المزيد من الآبار خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادرها النفطية، إلى أن قيمة كل برج حفر تبلغ نحو 30 مليون دينار (99 مليون دولار).

وقالت: ”أشارت المصادر إلى الأهمية الاستراتيجية لحفر الآبار العميقة بهدف إنتاج الغاز والنفط عالي الجودة من الطبقات الجوراسية وصولا إلى الهدف الاستراتيجي، وهو إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا“.

وأوضحت أن ثالث العقود التي تنوي شركة نفط الكويت طرحها تشمل تنظيف التربة الملوثة من الغزو العراقي، وهو تكملة للمشروع السابق الذي تمت ترسيته مؤخرا على 5 تحالفات، مشيرة إلى أن الشركة رصدت 165 مليون دينار ( 540 مليون دولار) للمشروع.

وأعلنت شركة نفط الكويت، في أيار/ مايو الماضي، ترسية عقود ضخمة بقيمة مليار دينار (3.3 مليار دولار) لعدة شركات محلية تتعلق بتنظيف التربة الملوثة بالنفط الخام في مناطق تزيد مساحتها على 114 كيلو مترا مربعا.

وتنفذ الكويت، العضو المؤسس في منظمة ”أوبك“، برنامجا ضخما لتطوير قطاعها النفطي، يشمل زيادة الطاقة الإنتاجية، وإنشاء مشاريع بتروكيماوية، وتوسعة طاقة التكرير، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على تلك المشاريع في السنوات العشر الماضية أكثر من 50 مليار دولار.