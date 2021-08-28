العاصفة "إيدا" تخفض إنتاج النفط الأمريكي من خليج المكسيك بنسبة 91%

قال مكتب السلامة والأمن البيئي المسؤول عن تنظيم صناعة الطاقة البحرية في الولايات المتحدة إن شركات الطاقة خفضت، اليوم السبت، إنتاج النفط الخام من خليج المكسيك بنسبة 91 بالمئة أو 1.65 مليون برميل، مع اجتياح الإعصار ”إيدا“ حقول النفط البحرية.

وقال مكتب السلامة والأمن البيئي ”إن شركات النفط والغاز أخلت، اليوم السبت، 290 منشأة بحرية، وأوقفت 91 بالمئة من إنتاجها البحري المعتاد قبل وصول العاصفة“.

وأشارت بيانات المكتب إلى أن ”الشركات خفضت أيضا 1.89 مليار قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي، أو 85 بالمئة من الإنتاج.“

من جانبه، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار ”بالغ الخطورة“ موجود على بعد 610 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من هوما بولاية لويزيانا، ويتجه شمالا ليصل إلى الأراضي الأمريكية على ساحل الخليج بحلول نهاية يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 225 كيلومترا في الساعة.