66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للسعودية العام الجاري

توقعت مؤسسة استثمار سعودية أن ترتفع الإيرادات النفطية للمملكة بحوالي 66 مليار دولار العام الجاري نتيجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في متوسط الأسعار، وذلك على الرغم من تراجع إنتاج المملكة من النفط بحوالي 200 ألف برميل يوميا.

وقالت ”جدوى للاستثمار“ في تقرير اطلعت عليه ”إرم نيوز“ الخميس إن المملكة، أكبر مصدر نفط في العالم، ستجني ما يقارب 188 مليار دولار من مبيعات النفط العام الجاري مقابل حوالي 122 مليار دولار عام 2020.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة هي نتيجة تحسن الأسعار بشكل كبير ليصل متوسط سعر خام بحر الشمال ”برنت“ إلى 67 دولارا للبرميل مقابل 42 دولارا بزيادة 25 دولارا.

وأظهر التقرير أن معدل إنتاج السعودية من النفط سيتراجع إلى نحو 9 ملايين برميل يوميًا العام الجاري من حوالي 9.2 مليون برميل يوميًا عام 2020 في إطار سياسة المملكة الهادفة إلى دعم استقرار الأسعار من خلال خفض أو زيادة الإنتاج، علمًا بأن السعودية تاريخيًا تنتح ما يقارب ثلث إجمالي إمدادات منظمة ”أوبك“.

وتوقع التقرير أن تواصل إيرادات المملكة من النفط صعودها لتصل إلى حوالي 193 مليار دولار العام المقبل و220 مليار دولار عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2018 عندما بلغت نحو 232 مليار دولار بعد أن وصلت الأسعار إلى 71 دولارا للبرميل وارتفع إنتاج المملكة إلى حوالي 10.3 مليون برميل يوميا.

وبين التقرير أن الزيادة في الإيرادات ستؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية بأكثر من 500 مليار دولار ليصل إلى 3144 مليار دولار العام الجاري مقارنة مع 2625 مليار دولار عام 2020.

وجاء في التقرير أن الناتج سيواصل نموه بشكل حاد ليصل إلى 3311 مليار دولار عام 2022 وحوالي 3526 مليار دولار عام 2023.

وبالنسبة للناتج الحقيقي، قدر التقرير أن يحقق نموا فعليا بمقدار 1.8% العام الجاري مقابل نمو سالب بلغ 4.1% العام الماضي، فيما يتوقع أن يتسارع معدل النمو بشكل كبير ليصل إلى ما يقارب 5.1% عام 2022 و 5% عام 2023.