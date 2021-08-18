استقرار أسعار النفط.. والضبابية تكتنف آفاق الطلب بسبب "كورونا"

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أربعة أيام من الانخفاض، فيما ما زال القلق ينتاب المستثمرين بشأن احتمالات تعزز قوة الطلب على الوقود، إذ يظل استخدام السكك الحديدية والطائرات وبقية أشكال النقل مقيدا في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

وبعد أن اقترب من مستوى إغلاق أمس الثلاثاء في التعاملات المبكرة في آسيا، ارتفع خام برنت 23 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 69.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0512 بتوقيت غرينتش، وربح الخام الأمريكي 24 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 66.83 دولار للبرميل.

وويوم الثلاثاء، تراجعت أسعار النفط، متخلية عن مكاسب مبكرة إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل تنامي الإصابات بسلالة دلتا أمام توقعات بألا يعزز كبار منتجي النفط الإمدادات قريبا.

وقال أفتار ساندو، المدير الأول المعني بالسلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة: ”في الأمد القصير، ربما يعتري التقلب سوق النفط في ظل تراجعات متكررة، إذ إن أسعار الخام بدأت تواجه صعوبات، في الوقت الذي يواجه فيه الطلب في أوروبا والهند عوامل معاكسة“.

وبدأت الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للخام، بيع النفط إلى شركات التكرير التي تديرها الدولة من احتياطي البترول الاستراتيجي، لتطبق سياسة جديدة لإضفاء الطابع التجاري على المخزون الاتحادي عبر تأجير مساحات.

وقالت ”إيه.إن.زد“ للأبحاث إن ارتفاع الدولار يلحق الضرر بالسلع الأولية بوجه عام، فيما تعد المعادن والذهب على وجه الخصوص ”هشة بقدر مماثل“ للنفط.

ويسعر الخام عادة بالدولار، لذا فإن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد تكلفته، ما يضر بالطلب.

وفي الولايات المتحدة، من المنتظر أن تصل المزيد من الإمدادات إلى السوق إذا ثبت صدق توقعات رسمية.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة أوبك الأسبوع الماضي على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي تراه تهديدا لتعافي الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى 8.1 مليون برميل يوميا في أيلول/سبتمبر المقبل، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2020، وفق التقرير الشهري للحفر الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.