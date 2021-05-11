النفط يهبط بفعل انحسار مخاوف تعطل خطوط أنابيب

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة ”كولونيال بايبلاين“ لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الكبرى في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل الخليج الأمريكي الإنتاج.

وبحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا بما يعادل 0.94% إلى 64.31 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادتها سنتين أمس الاثنين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.82% إلى 67.76 دولار للبرميل بعد ارتفاع 4 سنتات أمس.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا في مذكرة اليوم: ”لم يكن أمد زيادة أسعار النفط طويلا، إذ يبدو أن تعطل كولونيال بايبلاين لن يكون له أثر طويل المدى“.

وأغلقت كولونيال بايبلاين، التي تنقل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات، شبكتها يوم الجمعة بعدما تضررت من هجوم إلكتروني.

ومن المتوقع أن تصدر أوبك اليوم تقريرها الشهري بشأن أسواق النفط، والذي سيتضمن أرقام الإنتاج في نيسان/أبريل.