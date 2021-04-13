النفط يرتفع بعد بيانات قوية من الصين.. ووقف لقاح "جونسون آند جونسون" يكبح المكاسب

أغلقت أسعار النفط مرتفعة، اليوم الثلاثاء، بدعم من بيانات قوية للواردات الصينية، لكن المكاسب كبحتها مخاوف من أن وقف توزيع لقاح جونسون اند جونسون قد يؤجل التعافي الاقتصادي ويقيد نمو الطلب على النفط.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 39 سنتًا، أو 0.6%، لتسجل عند التسوية 63.67 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتًا، أو 0.80 %، لتبلغ عند التسوية 60.18 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار الخامين القياسيين تغيرات بأقل من 1% لخامس جلسة على التوالي.

ونمت صادرات الصين بوتيرة قوية في مارس/ آذار لتعطي دفعة أخرى لتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع ارتفاع الطلب العالمي وسط تقدم في توزيع لقاحات كوفيد-19. وسجلت الواردات أعلى مستوى في أربع سنوات.

وقفزت واردات النفط الخام إلى الصين 21 % على أساس سنوي في مارس /آذار مع قيام شركات التكرير بزيادة العمليات.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 70 ألف برميل يوميًا عن تقديراتها السابقة، إلى 5.95 مليون برميل يوميًا، وهي زيادة قدرها 6.6 %.