سامسونج سي آند تي تفوز بعقد قيمته 1.9 تريليون وون من قطر للبترول

قالت شركة سامسونج سي آند تي الكورية الجنوبية إنها فازت بعقد قيمته 1.9 تريليون وون من شركة قطر للبترول لإقامة منشآت لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتحميله في مشروع توسعة حقل الشمال.

يقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر ويغطي مساحة تتجاوز ستة آلاف كيلومتر مربع.