الاتحاد الأوروبي يتجه إلى التخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري

أظهرت وثيقة أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ستسعى إلى إنهاء تدريجي لحماية الوقود الأحفوري في غضون 10 سنوات بموجب معاهدة دولية للطاقة، وذلك بعد دعوات من بعض الدول للانسحاب من المعاهدة ما لم تتماشى مع أهداف المناخ في أوروبا.

وتستأنف الدول الموقعة على معاهدة ميثاق الطاقة، التي يزيد عددها على 50 دولة، الشهر المقبل، محادثات لتحديث المعاهدة التي جرى تدشينها في التسعينات من القرن الماضي لحماية استثمارات الطاقة الدولية.

وتواجه المعاهدة انتقادات متزايدة من حكومات أوروبية وجماعات معنية بحماية البيئة، ترى أنها تقوض الجهود المبذولة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري؛ بسبب سماحها للمستثمرين الأجانب بمقاضاة الدول بشأن السياسات التي تؤثر على استثماراتهم.

واستخدمت شركة ”آر.دبليو.إي“ الألمانية هذا الشهر معاهدة ميثاق الطاقة لطلب تعويض من الحكومة الهولندية بسبب خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة، التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، مما سيؤثر على محطة للطاقة تابعة للشركة.

ويوم أمس الإثنين، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحها لإصلاح هذه المعاهدة، حيثُ سينهي الاقتراح على الفور تدابير الحماية للاستثمارات الجديدة في الفحم والنفط، فضلا عن الطاقة المنتجة من هذه المصادر.

وستحتفظ الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية للطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي بالحماية حتى نهاية عام 2030، إذا كان حجم الانبعاثات منها أقل من 380 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة، ويمكنها استخدام الغازات منخفضة الكربون.

ودول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول إصلاح المعاهدة، إذ تثير إسبانيا وفرنسا احتمال انسحاب دول الاتحاد الأوروبي منها.