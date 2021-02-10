وزير النفط العراقي عن اجتماع أوبك+ القادم: لا تغيير في حصص الإنتاج

رجّح وزير النفط العراقي أن تحافظ منظمة“ أوبك +“، في اجتماعها المقرر الشهر القادم، على سياستها في حصص الإنتاج، وكرر التعهد بتنفيذ إجراءات خفض الإنتاج التي فات موعدها، حتى مع تعثر اقتصاد البلاد بسبب ارتدادات جائحة الكورونا.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“، مساء اليوم الأربعاء، قول وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار: إن مجموعة مصدري الخام ستجتمع في الرابع من مارس، ومن المرجح أن يتفق الأعضاء على إبقاء الإنتاج مستقرا في أبريل.

وقال الوزير العراقي إن التغيير الأكبر سيأتي من السعودية التي ستنهي على الأرجح التخفيضات التطوعية أحادية الجانب، البالغة مليون برميل يوميا بعد مارس المقبل.

وأضاف الوزير للصحفيين في بغداد اليوم الأربعاء: ”أعتقد أن الاتفاق في مارس سيكون بإبقاء الإنتاج على نفس المستوى“.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول، وشركاء مثل روسيا، وهو تحالف يُعرف باسم أوبك +، التزموا في شهر مايو 2020 بقيود غير مسبوقة على الإنتاج، بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا الاقتصادات وتسببت في انهيار الطلب على النفط.

وواجه العراق انتقادات من زملائه الأعضاء لخرق حصته في عدة مناسبات، وقال جبار إن العراق سيضخ 3.6 مليون برميل يوميا هذا الشهر إذا امتثلت حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة لرغبات بغداد.

وكان العراق قال إنه سيحدد أيضا إنتاجه اليومي لشهر يناير عند 3.6 مليون برميل، لكنه انتهى بضخ أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا.

ويتوقع الوزير تصدير 2.9 مليون برميل يوميًا في فبراير، باستثناء التدفقات الكردية، ويعتقد جبار أن أسعار النفط الخام ستتداول في حدود 58 دولارا إلى 63 دولارا للبرميل هذا العام.