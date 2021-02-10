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اقتصاد

وزير النفط العراقي عن اجتماع أوبك+...
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وزير النفط العراقي عن اجتماع أوبك+ القادم: لا تغيير في حصص الإنتاج

رجّح وزير النفط العراقي أن تحافظ منظمة" أوبك +"، في اجتماعها المقرر الشهر القادم، على سياستها في حصص الإنتاج، وكرر التعهد بتنفيذ إجراءات خفض الإنتاج التي فات

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المصدر: إرم نيوز

رجّح وزير النفط العراقي أن تحافظ منظمة“ أوبك +“، في اجتماعها المقرر الشهر القادم، على سياستها في حصص الإنتاج، وكرر التعهد بتنفيذ إجراءات خفض الإنتاج التي فات موعدها، حتى مع تعثر اقتصاد البلاد بسبب ارتدادات جائحة الكورونا.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“، مساء اليوم الأربعاء، قول وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار: إن مجموعة مصدري الخام ستجتمع في الرابع من مارس، ومن المرجح أن يتفق الأعضاء على إبقاء الإنتاج مستقرا في أبريل.

وقال الوزير العراقي إن التغيير الأكبر سيأتي من السعودية التي ستنهي على الأرجح التخفيضات التطوعية أحادية الجانب، البالغة مليون برميل يوميا بعد مارس المقبل.

وأضاف الوزير للصحفيين في بغداد اليوم الأربعاء: ”أعتقد أن الاتفاق في مارس سيكون بإبقاء الإنتاج على نفس المستوى“.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول، وشركاء مثل روسيا، وهو تحالف يُعرف باسم أوبك +، التزموا في شهر مايو 2020 بقيود غير مسبوقة على الإنتاج، بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا الاقتصادات وتسببت في انهيار الطلب على النفط.

وواجه العراق انتقادات من زملائه الأعضاء لخرق حصته في عدة مناسبات، وقال جبار إن العراق سيضخ 3.6 مليون برميل يوميا هذا الشهر إذا امتثلت حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة لرغبات بغداد.

وكان العراق قال إنه سيحدد أيضا إنتاجه اليومي لشهر يناير عند 3.6 مليون برميل، لكنه انتهى بضخ أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا.

ويتوقع الوزير تصدير 2.9 مليون برميل يوميًا في فبراير، باستثناء التدفقات الكردية، ويعتقد جبار أن أسعار النفط الخام ستتداول في حدود 58 دولارا إلى 63 دولارا للبرميل هذا العام.

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وزير النفط العراقي عن اجتماع أوبك+...
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اليمن.. افتتاح أول معرض للكتاب في مدينة مأرب (صور)

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المصدر: صنعاء- إرم نيوز

رغم تصاعد رحى الحرب على تخومها، اتجه بعض سكان مدينة مأرب، الواقعة شمال شرق العاصمة صنعاء، لحضور فعاليات أول معرض للكتاب في المدينة، والذي افتتح اليوم الأربعاء.

ويشارك في المعرض 20 دار نشر محلية وعربية، ويتضمن قرابة مليون كتاب تحت 20 ألف عنوان من الكتب السياسية والفكرية والأدبية والعلمية.

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وبحسب القائمين على هذا المعرض، تضمن المعرض الذي جاء تحت عنوان“ مأرب.. حضارة معرفة“، سلسلة من الفعاليات الأدبية والفكرية المصاحبة، والتي ستستمر لمدة عشرة أيام.

واعتبر رئيس الهيئة العامة للكتاب يحيى الثلايا، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ الرسمية، أن ”افتتاح معرض مأرب الأول للكتاب يعد إيذانًا بعودة أنشطة الهيئة في إحداث حراك ثقافي وعلمي في عموم المحافظات، مؤكداً أن المعرض يمثل إنجازا إضافيا ونوعيا للمحافظة.

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وبين أن الهيئة التي يرأسها لديها توجه لتنظيم معرض عدن الدولي للكتاب، ومعارض محلية في عدة مدن يمنية، منها حضرموت وتعز وشبوة.

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ويتضمن المعرض ركنا للتصوير، يشارك فيه مصورون من أغلب محافظات اليمن، ويحتوي على المئات من الصور الخاصة باليمن في الجوانب السياحية والمناظر الطبيعية والسياحية، وتفاصيل حياة الناس.

وشهد المعرض حضورًا كبيرا من مختلف الفئات المجتمعية، رغم مخاوف من اتساع رقعة المواجهات على عدة جبهات محاذية لمدينة مأرب، بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، ومقاتلي ميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

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