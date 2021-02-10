رغم هبوط المخزون الأمريكي.. انخفاض "مفاجئ" لأسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء؛ ما يهدد بإنهاء أطول صعود خلال عامين في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون بيانات للقطاع تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية؛ ما عزز التفاؤل بشأن زيادة متوقعة في الطلب العالمي على الوقود.

وتراجع خام برنت سنتا إلى 61.08 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0752 بتوقيت غرينتش بعد أن زاد نحو واحد في المئة أمس الثلاثاء، حين لامس أعلى مستوى في 13 شهرا. وتراجع الخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 58.28 دولار.

وصعد برنت لثمانية أيام على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب مستمرة منذ يناير/كانون الثاني 2019. وربح الخام الأمريكي لسبعة أيام في أطول صعود منذ فبراير/شباط 2019.

وقال كيفين سولومون محلل اقتصاديات الطاقة لدى ستون إكس ”ارتفاع أسعار النفط ربما يشجع زيادة الإنتاج عالميا، بينما قد يحد ارتفاع التحوط من الصعود أكثر“.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع، إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة في النصف الثاني من 2021 وفي 2022، بيد أنها راجعت بالخفض تقديرها لزيادة الإنتاج للعام الجاري كاملا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير/شباط إلى نحو 474.1 مليون برميل.

يأتي ذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 985 ألف برميل. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة بحلول الساعة الـ 1530 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل وفقا لما قاله معهد البترول، لكن مخزونات البنزين زادت لترتفع 4.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة 1.8 مليون برميل.

وصعدت أسعار النفط منذ نوفمبر/تشرين الثاني إذ أطلقت الحكومات حملات للتطعيم من فيروس كورونا بينما تضخ حزم تحفيز كبيرة لتعزيز النشاط الاقتصادي.