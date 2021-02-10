رغم هبوط المخزون الأمريكي.. انخفاض "مفاجئ" لأسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء؛ ما يهدد بإنهاء أطول صعود خلال عامين في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون بيانات للقطاع تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية؛ ما عزز التفاؤل بشأن زيادة متوقعة في الطلب العالمي على الوقود.
وتراجع خام برنت سنتا إلى 61.08 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0752 بتوقيت غرينتش بعد أن زاد نحو واحد في المئة أمس الثلاثاء، حين لامس أعلى مستوى في 13 شهرا. وتراجع الخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 58.28 دولار.
وصعد برنت لثمانية أيام على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب مستمرة منذ يناير/كانون الثاني 2019. وربح الخام الأمريكي لسبعة أيام في أطول صعود منذ فبراير/شباط 2019.
وقال كيفين سولومون محلل اقتصاديات الطاقة لدى ستون إكس ”ارتفاع أسعار النفط ربما يشجع زيادة الإنتاج عالميا، بينما قد يحد ارتفاع التحوط من الصعود أكثر“.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع، إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة في النصف الثاني من 2021 وفي 2022، بيد أنها راجعت بالخفض تقديرها لزيادة الإنتاج للعام الجاري كاملا.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير/شباط إلى نحو 474.1 مليون برميل.
يأتي ذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 985 ألف برميل. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة بحلول الساعة الـ 1530 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.
وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل وفقا لما قاله معهد البترول، لكن مخزونات البنزين زادت لترتفع 4.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة 1.8 مليون برميل.
وصعدت أسعار النفط منذ نوفمبر/تشرين الثاني إذ أطلقت الحكومات حملات للتطعيم من فيروس كورونا بينما تضخ حزم تحفيز كبيرة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
ركزت الصحف العالمية على ملفات عدة أبرزها وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ؛ ما يمثل انتصارا لدولة الإمارات، كما تناولت تطورات البرنامج النووي الإيراني وسط معلومات حول قدرة طهران على امتلاك السلاح النووي، إضافة إلى استئناف بريطانيا تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إن مسبار الأمل الإماراتي وصل إلى المريخ في مهمة لدراسة مناخ الكوكب الأحمر، وهي الأولى من نوعها لدولة عربية.
وأضافت ”أصبحت الإمارات أول دولة عربية ترسل سفينة فضاء إلى المريخ، بعد وصول مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر يوم الثلاثاء، حيث أطلقت المركبة محركاتها قبل أن تقلل سرعتها بما يكفي لدخول مدار الكوكب“.
وتابعت الصحيفة ”تمثل تلك البعثة انتصارا للدولة التي تسعى لتنمية برنامجها الفضائي، وتفتح الباب أمام مرحلة أكثر نشاطا لاستكشاف أعمق للفضاء“.
وذكرت أنه إضافة إلى دولة الإمارات، فإن الصين والولايات المتحدة لديهما سفن فضاء من المتوقع وصولها إلى المريخ الشهر الجاري.
وأردفت ”هنّأ توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية البعثة العلمية في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، دولة الإمارات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال إن هذا المسعى الجريء لاستكشاف الكوكب الأحمر سيكون إلهاما للكثيرين كي يصلوا إلى النجوم، نأمل الانضمام إليكم في كوكب المريخ قريبا عبر مركبتنا الفضائية ناسا بيرسيفيرانس“.
ورأت الصحيفة الأمريكية، أن هذه العملية تمثل خطوة كبيرة لوكالة الفضاء الإماراتية.
السلاح النووي الإيراني
اعتبرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، أن البرنامج النووي الإيراني يتطور، ويمكن إنتاج القنبلة النووية خلال عامين بحسب التقديرات التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وكشفت الصحيفة في تحليل إخباري، أن القيادة الإيرانية لم تحسم حتى الآن قرارها حول ما إذا كانت ستمضي قدما في الوصول إلى مرحلة إنتاج الأسلحة ورفع درجة اليورانيوم المخصب للوصول إلى هذا الهدف.
وأضافت الصحيفة ”إذا قررت إيران تخصيب 40 كيلو غراما من اليورانيوم بدرجة نقاء 90% فإن هذا سيسمح لها بامتلاك القنبلة النووية خلال عامين، وفقا للتقدير الاستخباراتي الإسرائيلي“.
وتابعت الصحيفة ”يعتقد مسؤولون استخباريون عسكريون أن إيران تجاهد من أجل تطوير بعض الأجزاء الحساسة التي تحتاجها لامتلاك القنبلة النووية، مثل الآليات المتفجرة والصواريخ“.
ورجّحت التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية أن تباطؤ مسيرة البرنامج النووي الإيراني يعود إلى اغتيال محسن فخري زادة، العالم النووي الإيراني البارز نهاية نوفمبر الماضي في العاصمة طهران، في عملية أشارت تقارير إعلامية غربية إلى أن إسرائيل هي التي تقف وراءها.
وأشارت إلى أن محسن فخري زادة كان المسؤول عن تنسيق الأجزاء اللازمة لتصنيع القنبلة النووية، في الوقت الذي تجد فيه إيران صعوبة شديدة في العثور على بديل له، بحسب التقديرات الاستخباراتية.
واختتمت الصحيفة تحليلها بالإشارة إلى قول وزير الاستخبارات الإيراني إن بلاده يمكن أن تمضي قدما نحو امتلاك السلاح النووي، إذا استمرت العقوبات الدولية على طهران، ورأت أن تلك التصريحات تعتبر نادرة الحدوث لمسؤول إيراني، حول إمكانية تحويل بلاده مسار برنامجها النووي، التي تصرّ على أنه مخصص للأغراض السلمية.
بريطانيا تستأنف تسليح السعودية
قالت صحيفة ”غارديان“، إن ”السلطات البريطانية سمحت بصفقات أسلحة قيمتها 1.4 مليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار) إلى السعودية بعد استئناف التصدير، في قرار تعرض للعديد من الانتقادات كون تلك الأسلحة يمكن أن يتم استخدامها في حرب اليمن“.
وأضافت الصحيفة ”أشارت الأرقام الرسمية، التي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء، إلى أنه بعد استئناف الصادرات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فإن بريطانيا سمحت بتصدير أسلحة بقيمة 1.39 مليار جنيه إسترليني، من بينها 1.36 مليار إسترليني تتضمن صواريخ وقنابل“.
وتابعت الصحيفة ”ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان القرار الأمريكي بتعليق بعض صفقات السلاح سيكون له تأثير في المستقبل على صادرات الأسلحة البريطانية“.