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اقتصاد

وزير الطاقة الإيراني: سنضطر إلى است...
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وزير الطاقة الإيراني: سنضطر إلى استيراد الغاز بسبب حجم الاستهلاك

قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، اليوم الأحد، إن إيران قد تضطر إلى استيراد الغاز بسبب حجم الاستهلاك، داعيًا الإيرانيين إلى التعاون، وإصلاح نمط استهلاك

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المصدر: إرم نيوز

قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، اليوم الأحد، إن إيران قد تضطر إلى استيراد الغاز بسبب حجم الاستهلاك، داعيًا الإيرانيين إلى التعاون، وإصلاح نمط استهلاك الغاز والمياه.

وأشار إلى“أن إصلاح نمط الاستهلاك، وهو موضوع مهم للغاية ليس مجرد عمل مجموعة وجهاز ووزارة“، مبينًا أن أحد التحديات هو ضعف المجتمع الإيراني في كيفية استخدام الطاقة.

وأوضح أردكانيان أن“كمية الطاقة التي نتلقاها لتوليد الكهرباء هي سُبع الغاز الذي يتم توصيله فقط إلى القطاعات المحلية والتجارية في البلاد، وتستخدم للتدفئة والطبخ“، مبينًا أنه“يتم توفير الكهرباء المولدة لجميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المنزلية، والتجارية، والزراعية، وللتصدير“.

وذكر الوزير لإيراني أنه“يتم استهلاك 880 مليون كيلو واط من الكهرباء في المدارس خلال ساعة واحدة“.

وبحسب تقارير إيرانية رسمية، يتركز الاستهلاك الرئيس للغاز الطبيعي في المقاطعات الشمالية من البلاد، بما في ذلك غلستان، ومازندران، وجيلان، وخراسان الشمالية، وأذربيجان الغربية، وطهران.

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وفي أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، شهدت العديد من المدن الإيرانية انقطاعًا مبرمجًا للتيار الكهربائي بسبب الاستهلاك الكبير، فيما انقطع الغاز عن بعض المدن أيضًا.

وأعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أن الاستهلاك اليومي من الغاز للبلاد بأكملها بلغ 707 ملايين متر مكعب.

وقالت الوكالة الحكومية الإيرانية ”إيرنا“ في تقرير الشهر الماضي، إن الطاقة الإنتاجية للغاز وصلت إلى مليار متر مكعب يوميًا، لكن الزيادة غير المنضبطة في استهلاك الغاز في البلاد وضخ 810 ملايين متر مكعب في الشبكة الوطنية في أول يوم من فصل الشتاء، دق ناقوس الخطر في البلاد.

وتصدّر إيران الغاز إلى تركيا والعراق، ولديها عقود مع أرمينيا، وناختشيفان، وجمهورية أذربيجان، لكن طهران واجهت عقبات أمام الحصول على أموال تلك الصادرة بسبب العقوبات الأمريكية.

وتملك إيران رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وثاني أكبر احتياطيات غاز بعد روسيا، إذ يبلغ احتياطي إيران من الغاز الطبيعي 34 تريليون متر مكعب، بحسب تقرير نشرته قناة ”يورونيوز“ الأوروبية، في الـ19 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

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وزير الطاقة الإيراني: سنضطر إلى است...
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أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط مع صعود الأسعار لذروة عام

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المصدر: رويترز

أبقت أوبك+ على سياستها لإنتاج النفط في اجتماع اليوم الأربعاء، وذلك في مؤشر على رضا المنتجين حيال إسهام تخفيضاتهم الكبيرة في تقليص المخزونات رغم عدم وضوح توقعات تعافي الطلب مع استمرار الجائحة.

واجتمعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ عن بعد اليوم، وقال بيان صدر بعد الاجتماع إن اللجنة ”متفائلة حيال تحقيق تعاف في 2021“.

ارتفع النفط من مستويات متدنية تاريخية بلغها في العام الماضي، إذ أضرت الجائحة بالطلب، وذلك بفضل تخفيضات إنتاج قياسية من أوبك+ بدأت المجموعة في تخفيفها.

وقالت أمريتا سين المؤسسة الشريكة في إنرجي أسبكتس: ”رغم سرعة السحب من المخزونات، تعتمد حسابات السوق على توزيع سلس للقاح وهو ما قد يكون سابقا لأوانه“.

ولم تتطرق لجنة أوبك+ لتغيير السياسة التي تدعو أغلب الأعضاء إلى تثبيت مستوى الإمداد في شباط/فبراير، مع خفض السعودية أكبر المنتجين إنتاجها طوعا مليون برميل يوميا في الشهرين الجاري والمقبل.

وجاء في بيان من أوبك: ”رغم استمرار الضبابية التي تكتنف التوقعات الاقتصادية والطلب على النفط في الشهور المقبلة، فإن التوزيع التدريجي للقاحات في أنحاء العالم عامل إيجابي لما يتبقى من العام، إذ يدعم الاقتصاد العالمي والطلب على النفط“.

وأظهرت وثيقة أمس الثلاثاء، أن أوبك تتوقع أن تُبقي تخفيضات الإنتاج العميقة سوق النفط العالمية في حالة عجز حتى نهاية العام، رغم خفض المجموعة توقعاتها لنمو الطلب في 2021.

وسيكون الاجتماع القادم للجنة أوبك+ في الثالث من آذار/مارس،  ومن المتوقع أن يعقبه اجتماع لكامل أعضاء المجموعة للبت في السياسة.

وقالت ريستاد إنرجي إنها تتوقع عجزا في المعروض من الخام على مدار الصيف وإن تحرك أوبك+ القادم قد يكون ضخ المزيد.

وتوقع بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد، أن ”اجتماع أوبك+ اليوم ربما يمهد لزيادة تدريجية في الإنتاج من نيسان/أبريل“.

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