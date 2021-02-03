أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط مع صعود الأسعار لذروة عام

أبقت أوبك+ على سياستها لإنتاج النفط في اجتماع اليوم الأربعاء، وذلك في مؤشر على رضا المنتجين حيال إسهام تخفيضاتهم الكبيرة في تقليص المخزونات رغم عدم وضوح توقعات تعافي الطلب مع استمرار الجائحة.

واجتمعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ عن بعد اليوم، وقال بيان صدر بعد الاجتماع إن اللجنة ”متفائلة حيال تحقيق تعاف في 2021“.

ارتفع النفط من مستويات متدنية تاريخية بلغها في العام الماضي، إذ أضرت الجائحة بالطلب، وذلك بفضل تخفيضات إنتاج قياسية من أوبك+ بدأت المجموعة في تخفيفها.

وقالت أمريتا سين المؤسسة الشريكة في إنرجي أسبكتس: ”رغم سرعة السحب من المخزونات، تعتمد حسابات السوق على توزيع سلس للقاح وهو ما قد يكون سابقا لأوانه“.

ولم تتطرق لجنة أوبك+ لتغيير السياسة التي تدعو أغلب الأعضاء إلى تثبيت مستوى الإمداد في شباط/فبراير، مع خفض السعودية أكبر المنتجين إنتاجها طوعا مليون برميل يوميا في الشهرين الجاري والمقبل.

وجاء في بيان من أوبك: ”رغم استمرار الضبابية التي تكتنف التوقعات الاقتصادية والطلب على النفط في الشهور المقبلة، فإن التوزيع التدريجي للقاحات في أنحاء العالم عامل إيجابي لما يتبقى من العام، إذ يدعم الاقتصاد العالمي والطلب على النفط“.

وأظهرت وثيقة أمس الثلاثاء، أن أوبك تتوقع أن تُبقي تخفيضات الإنتاج العميقة سوق النفط العالمية في حالة عجز حتى نهاية العام، رغم خفض المجموعة توقعاتها لنمو الطلب في 2021.

وسيكون الاجتماع القادم للجنة أوبك+ في الثالث من آذار/مارس، ومن المتوقع أن يعقبه اجتماع لكامل أعضاء المجموعة للبت في السياسة.

وقالت ريستاد إنرجي إنها تتوقع عجزا في المعروض من الخام على مدار الصيف وإن تحرك أوبك+ القادم قد يكون ضخ المزيد.

وتوقع بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد، أن ”اجتماع أوبك+ اليوم ربما يمهد لزيادة تدريجية في الإنتاج من نيسان/أبريل“.