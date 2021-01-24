إغلاق ميناء الحريقة النفطي شرقي ليبيا للمرة الثانية خلال شهر

أقدم عناصر من جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، اليوم الأحد، على إغلاق ميناء الحريقة، أحد أهم الموانئ النفطية في مدينة طبرق شرقي البلاد، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وقالت سرية من الحرس في بيان إن عناصر منها ”قاموا بإغلاق ميناء الحريقة وإيقاف تصدير النفط منه، وذلك بسبب عدم حل مشكلة إيقاف رواتبهم“.

وأضاف البيان أن ”منتسبي السرية اتخذوا قرار الإغلاق بعد انتهاء مهلة متفق عليها، لتسوية وضعهم، تمت بحضور أعيان المدينة ومجلسها التسييري، ومديرية الأمن وضباط من حرس المنشآت النفطية، ومراقب مرسى الحريقة النفطي“.

وأشار البيان إلى أن ”عناصر الحرس سيغلقون الميناء حتى تتم عملية صرف المرتبات كاملة دون نقصان، وضمان استمراريتها، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط“.

وأوضح البيان أن ”أكثر من ألف جندي تابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2019، وأنهم خاطبوا كل الجهات المسؤولة، دون جدوى“.

وكانت العناصر ذاتها، قد أوقفت تصدير النفط من ميناء الحريقة لمدة يومين في الخامس من شهر يناير الحالي، قبل أن يتم إعادة فتحه، بتدخل من شخصيات نافذة بالمدينة.