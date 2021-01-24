الأردن.. خالد طوقان يتحدث عن راتبه وسط مطالبات بالكشف عن إنجازاته "النووية"

أثارت تصريحات أدلى بها رئيس هيئة الطاقة الذرية في الأردن، خالد طوقان، السبت، ردود فعل متباينة، بعد أن كشف خلالها عن الراتب الذي يتقاضاه منذ ترؤسه للهيئة ومجموع الرواتب التي يتقاضاها المفوضون بالهيئة.

وقال طوقان خلال لقاء تلفزيوني على قناة ”رؤيا“ إن راتبه مع الحوافز والعلاوات لا يتجاوز 5 آلاف شهريا، نافيا أن يكون راتبه 27 ألفا كما ادعى البعض، بحسب تعبيره.

وأضاف طوقان أن مجموع ما يتقاضاه المفوضون في الهيئة لا يتجاوز 19 ألف دينار شهريا، كما أن هناك حوالى 350 موظفا في الهيئة لا تتجاوز رواتبهم 200 ألف دينار شهريا، مؤكدا أن سلم الرواتب في الهيئة والمكافآت خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.

ما صرح به طوقان خلال برنامج تلفزيوني، كان يرفض الكشف عنه تحت قبة البرلمان، إذ سبق أن أعربت النائبة وفاء بني مصطفى في المجلس السابق، عن غضبها من تجاهل طوقان للتواجد في الجلسات البرلمانية والرد على الأسئلة المتعلقة بالهيئة ومحطة الطاقة النووية.

فحوى ما صرح به طوقان في المقابلة، لم يعجب البعض، ورأى بأنه نأى بعيدا عما يريد الأردنيون معرفته، وهو الأهم، ما الذي حققته الهيئة من إنجازات بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها، وماذا عن وعد قطعه طوقان في 2012 بإنتاج الكهرباء من المفاعل النووي في 2020، وماذا عن مبلغ يتجاوز 400 مليون دينار تم صرفها على مشروعات الهيئة، بناء على ما سبق وأن كشفه وزير الدولة الحالي والنائب السابق محمود الخرابشة.

وهاجم حساب على تويتر باسم أبو الحيدر العويدي، فحوى ما طرحته المقابلة وتركيزها على الراتب الذي يتقاضاه طوقان، مؤكدا أن حجم المشكلة أكبر من مجرد ما يتقاضاه طوقان، في إشارة إلى ما حققته الهيئة من إنجازات منذ تأسيسها.

وقال ”مشكلتنا مع فساد خالد طوقان مش مع راتبه.. مشروع وهمي عمره 10 سنوات لم نر منه سوى الصرف والبعزقه

مشروع على الورق وماحدا قادر يحاسبه او يستجوبه“

مشكلتنا مع فساد #خالد_طوقان مش مع راتبه

مشروع وهمي عموه 10 سنوات لم نرى منه سوى الصرف والبعزقه

مشروع على الورق وماحدا قادر يحاسبه او يستجوبه. مشكلتنا شعب مش سأل عن وطن — ابو الحيدر العويدي (احمد) 🇯🇴 (@ahmadmwoalabbad) January 23, 2021



وغرد حساب باسم زيد يحيى قائلا ”مقابله خالد طوقان مع رؤيا بها بعض المشكل هو تكلم عن الهيكل المؤسساتي لعمل المفاعل يبدا من مركز ابحث ثم ينتقل الى المفاعل بعد الحصول على الخبرات الازمه لكن اقتصاديا لم يكون هناك اي معلومه مفيد الجدوى الاقتصاديه غير مفهومه مستقبل المشروع الى اين هناك حاجه الى اعطاء معلومات اكثر“.

مقابله خالد طوقان مع رؤيا بها بعض المشكل هو تكلم عن الهيكل المؤسساتي لعمل المفاعل يبدا من مركز ابحث ثم ينتقل الى المفاعل بعد الحصول على الخبرات الازمه لكن اقتصاديا لم يكون هناك اي معلومه مفيد الجدوى الاقتصاديه غير مفهومه مستقبل المشروع الى اين هناك حاجه الى اعطاء معلومات اكثر — zaid yahia (@za_in_y) January 23, 2021

فيما قال حساب باسم محسن الشوبكي ”الدكتور خالد طوقان ، استاذ عالم في مجال تخصصه العلمي والاكاديمي، وهو شخصيه محترمه ،لكن المقابله الاعلاميه مع رؤيا لم توضح موضوع الرواتب بشكل دقيق وكان الحديث اجمالي ، وعدم توضيح المردود الاقتصادي لنشاطات الهيئه واستراتيجيتها القادمه، كما ان المقارنات بين الاردن والدول غير موفقه“.

الدكتور خالد طوقان ، استاذ عالم في مجال تخصصه العلمي والاكاديمي، وهو شخصيه محترمه ،لكن المقابله الاعلاميه مع رؤيا لم توضح موضوع الرواتب بشكل دقيق وكان الحديث اجمالي ، وعدم توضيح المردود الاقتصادي لنشاطات الهيئه واستراتيجيتها القادمه، كما ان المقارنات بين الاردن والدول غير موفقه — محسن الشوبكي (@muhsenalshoubki) January 23, 2021

بالمقابل كانت هناك أصوات تدافع عن طوقان وعن كفاءته والدرجات العلمية التي بحوزته، مؤكدين أن موضوع الطاقة الذرية والمفاعلات لا يستطيع أيا كان الخوض فيه ويحتاج لمتخصصين، فلذلك طوقان كان غير ملزم بالكشف عن راتبه أو حتى التبرير بشأن ما تم صرفه على مشاريع الهيئة.

وقال حساب باسم ليث الزعبي، ”الدكتور خالد طوقان قامة علمية كبيرة عنده من المؤهلات ما يستحق الراتب الي بتقاضاه واكثر وراتبه عادي بالنسبة لموقعه رئيس هيئة ذرية ووزير سابق مش عارف ليش يطلع ويبرر للناس مش مشكلته تدني الرواتب بالبلد وقلة الوظائف معه من الشهادات العلمية والخبرة الكثير بكفي انه بخدم البلد بعلمه“

الدكتور خالد طوقان قامة علمية كبيرة عنده من المؤهلات ما يستحق الراتب الي بتقاضاه واكثر وراتبه عادي بالنسبة لموقعه رئيس هيئة ذرية ووزير سابق مش عارف ليش يطلع ويبرر للناس مش مشكلته تدني الرواتب بالبلد وقلة الوظائف معه من الشهادات العلمية والخبرة الكثير بكفي انه بخدم البلد بعلمه — لَيْث الزعبي 🇯🇴 (@laith_zoubi) January 23, 2021

ورغم وجود تلك الأصوات المدافعة، إلى أن أغلب الردود، استهجنت طريقة تعاطي الإعلام مع الملف، إذ رأت أنه كان من الأجدى التطرق علميا واقتصاديا لمشاريع الهيئة، وكان على قناة ”رؤيا“ استضافة مختصين لمحاورة طوقان.

وقال حساب باسم فواز خليلي ”أستغرب من مقابلة نبض البلد مع د. خالد طوقان. حيث لم يكن هناك شخص يفند ادعاءاته و خاصة انه لم يذكر عملية تخصيب اليورانيوم 235. و الكعكة الصفراء لا يمكن شطرها كما هي. والسنكروتون و المفاعل الصغير ليس لهم علاقة بالمفاعل التجاري. الله يحمي الوطن؟؟؟؟“.

أستغرب من مقابلة نبض البلد مع د. خالد طوقان. حيث لم يكن هناك شخص يفند ادعاءاته و خاصة انه لم يذكر عملية تخصيب اليورانيوم 235. و الكعكة الصفراء لا يمكن شطرها كما هي. والسنكروتون و المفاعل الصغير ليس لهم علاقة بالمفاعل التجاري. الله يحمي الوطن؟؟؟؟ — fawwaz khalili (@fawwazkhalili) January 23, 2021

يذكر أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية قد تأسست بداية العام 2008 ويرأسها الدكتور خالد طوقان، و هدفها هو ضمان قيام الدراسات وتشييد المنشآت النووية وتوفير البنية التحتية وتوجيه الجهد لإقامة المشاريع اللازمة لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية.

ورغم مرور أكثر من 13 عاما على تأسيسها، لم تساهم بمشاريع ذات أثر اقتصادي يلمسه المواطنون، بحسب برلمانيين ونشطاء، وقد سبق لعدة نواب في البرلمان الأردني طرح ملف الهيئة ومجموع ما صرفته من مبالغ على مشاريعها، وهو ما أثار تساؤلات حول سبب مواصلة عملها وصرف مخصصات لها من الموازنة، كان من الأجدى توجيهها لقطاعات أخرى بأمس الحاجة للدعم.