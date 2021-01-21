النفط يستقر بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، تجددت معها المخاوف حيال الطلب على الوقود في ظل الجائحة، بينما تلقت الأسعار دعما من الآمال إزاء تحفيز أمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين، ليتحدد سعر التسوية عند 56.10 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، لتغلق على 53.13 دولار للبرميل.

وارتفع خاما القياس على مدى اليومين السابقين، توقعا لإنفاق ضخم للإغاثة من تداعيات ”كوفيد-19“ تحت حكم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وفي ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء، أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.2 مليون برميل.

وتصدر بيانات المخزون الرسمية غدا الجمعة، متأخرة يومين بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينج، ومراسم تنصيب بايدن.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى ”برايس فيوتشرز جروب“ في شيكاغو: ”ننتظر تقرير المخزونات، السوق تنتظر لمعرفة كيف ستكون المخزونات غدا، والتحفيز المنتظر“.