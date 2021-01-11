ارتفاع إصابات "كورونا" في الصين يخفض أسعار النفط

تراجعت أسعار خام القياس العالمي برنت دولارا للبرميل، اليوم الاثنين، إذ تضررت جراء تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود في ظل إجراءات العزل العام الصارمة الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أوروبا وقيود جديدة على الحركة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث قفز معدل الإصابات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 55.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزلت دولارا لأدنى مستوى في الجلسة عند 54.99 دولار في وقت سابق. وارتفع برنت في الجلسات الأربع الماضية.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 51.72 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس لأعلى مستوياته في نحو عام يوم الجمعة.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق، في مذكرة: ”النقاط الساخنة لكورونا تشتعل مجددا في آسيا، في ظل خضوع 11 مليون شخص لإجراءات العزل العام في إقليم خبي الصيني بجانب قدر من عدم اليقين بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح“.

وقالت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إن البر الرئيس في الصين سجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في أكثر من خمسة أشهر، إذ زادت الإصابات في خبي القريب من العاصمة بكين.

وتخضع شيجياتشوانغ، عاصمة الإقليم ومركز التفشي الجديد، لإجراءات عزل عام، مع حظر مغادرة الأشخاص والسيارات، إذ تسعى السلطات لكبح الانتشار.

كما تخضع معظم أوروبا لإجراءات عزل عام هي الأشد صرامة بحسب مؤشر أكسفورد للصرامة، الذي يتتبع التدابير مثل الحظر على السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل.