انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب‎

انضمت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء إلى منتدى غاز شرق المتوسط الذي مقره القاهرة وذلك بصفة مراقب.
ويأتي الإعلان عن انضمام الإمارات عقب زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الجانبين عبرا عن ”أهمية القيمة المضافة التي ستسهم بها دولة الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الإستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى“.
وأطلقت مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن المنتدى كمنظمة حكومية متعددة الأطراف خلال مراسم افتراضية استضافتها القاهرة في سبتمبر/ أيلول.
ويضم المنتدى في عضويته السلطة الفلسطينية أيضا.
وطلبت فرنسا الانضمام، وتقدمت الولايات المتحدة وأوروبا بطلب لنيل صفقة مراقب.
وأصبحت الإمارات مستوردا صافيا للغاز في 2008 بسبب تنامي الطلب على الكهرباء وإعادة ضخ الغاز في حقول النفط من أجل تحسين استخراج الخام.
وبحسب وزارة الطاقة الأمريكية، تحوز الإمارات سابع أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم، عند أقل قليلا من 215 تريليون قدم مكعبة.