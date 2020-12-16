انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب‎

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انضمت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء إلى منتدى غاز شرق المتوسط الذي مقره القاهرة وذلك بصفة مراقب. ويأتي الإعلان عن انضمام الإمارات عقب زيارة قام بها