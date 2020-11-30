رويترز: أوبك+ تؤجل اجتماعها إلى الثالث من ديسمبر وسط خلافات

قالت ثلاثة مصادر اليوم الإثنين إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا أرجؤوا محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى يوم الخميس، بينما لا يزال اللاعبون الرئيسيون مختلفين حول حجم النفط الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

وفي وقت سابق أرجأ ممثلو الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط الإثنين إلى الثلاثاء محادثاتهم الرامية إلى تبني موقف موحد بالنسبة لحصص إنتاج الذهب الأسود مستقبلا، متيحين مشاركة حلفائهم من خارج المنظمة في الجلسة.

وجاء في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع عبر الفيديو الذي شاركت فيه الدول الـ13 الأعضاء والذي بدأ قرابة الساعة 13:30 ت غ ”قد رفع“.

وتابع البيان أن ”ممثلي الدول الأعضاء سيجتمعون مجددا غدا (الأول من كانون الأول/ديسمبر) لإجراء مزيد من المداولات“.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية ”شانا“ عن الوزير بيجان نمدار زنقنة قوله إن الاجتماع ليس ”سهلا“.

وقال الوزير: ”هناك دول تعارض تمديد اتفاق خفض الإنتاج (…)، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق“.