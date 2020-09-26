ترامب يمدد حظر التنقيب عن النفط والغاز قبالة نورث كارولاينا وفرجينيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه مدد حظرا على التنقيب عن النفط قبالة سواحل ولايتي نورث كارولاينا وفرجينيا حتى عام 2032 وذلك بعد أسابيع من تمديد مماثل أثر على عمليات التنقيب البحرية في المياه الواقعة قبالة فلوريدا وجورجيا وساوث كارولاينا.

وأضاف ترامب وسط تصفيق خلال تجمع انتخابي في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا: ”سأقوم بتمديد الوقف ليشمل نورث كارولاينا وفرجينيا“.

وعملت إدارة ترامب على توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة ووقف قواعد ترجع إلى فترة رئاسة باراك أوباما بشأن التلوث الناجم عن الوقود الأحفوري وكانت تريد أصلا توسيع التنقيب البحري قبالة كثير من السواحل الأمريكية بما في ذلك فلوريدا.

لكن مقترحات التنقيب قبالة فلوريدا أثارت اعتراضا شديدا من العاملين بقطاعات السياحة والعقارات، ومن الأوساط البيئية.