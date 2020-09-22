مقرها القاهرة.. تحويل منتدى غاز شرق المتوسط رسميا إلى منظمة إقليمية

وقع وزراء الطاقة بالدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط، وثيقة تحويل المنتدى لمنظمة إقليمية دولية، مقرها القاهرة. وشارك في التوقيع الذي جرى اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية، وزراء الطاقة في الأردن، ومصر، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، وممثل عن الاتحاد الأوروبي .

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن ”التوقيع على منتدى غاز شرق المتوسط يمثل نجاحًا للدول المشاركة فيه، بعد العمل عليه لمدة 20 شهرًا“.

وأضاف الوزير خلال التوقيع، أن ”المنتدى سيتم الاعتراف به عالميًا، وقدرته على الحفاظ على القدرات البترولية والتعاون بين الدول، حيث يجب أن نشعر بالفخر على هذا الإنجاز الذي استطعنا الوصول إليه، بالرغم من التحديات والعوائق“.

وأشار الملا إلى أن ”المنتدى مفتوح أمام دول المنطقة التي ترغب في الانضمام إليه، والتي تعمل وفق أهداف المنتدى، وأن المنتدى سيكون منصة من أجل دعم الطاقة والسلام في المنطقة، وسيكون بمثابة مفتاح الحياة للدول“.