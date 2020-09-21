استعدادًا للتحول إلى الطاقة المتجددة.. "شل" تطلق برنامجا لخفض التكاليف 40 %

تسعى شركة ”رويال داتش شل“ إلى خفض تكاليف إنتاج النفط والغاز، بما يصل إلى 40% في إطار برنامج ضخم لتوفير السيولة، كي تتمكن من تحديث أنشطتها والتركيز بدرجة أكبر على الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء.

ومن المتوقع استكمال مراجعة خفض التكاليف الجديدة هذا العام، لتشمل ثلاثة قطاعات رئيسة، وستضاف أي وفورات إلى هدف الأربعة مليارات دولار الذي وضعته الشركة، إثر اندلاع أزمة كورونا.

وخفض التكاليف ضروري لخطط ”شل“ من أجل دخول قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث الهوامش منخفضة نسبيا. ومن المتوقع أن تشتد المنافسة مع شركات المرافق وشركات النفط الأخرى، مثل بي.بي وتوتال، التي تنافس جميعها على حصص السوق في ظل تحول الاقتصادات صوب الطاقة النظيفة.

وقال مسؤول كبير في ”شل“ رفض نشر اسمه: إنه ”كان لدينا نموذج رائع، لكن هل هو مناسب للمستقبل؟ ستكون ثمة اختلافات، ليس -فقط- فيما يتعلق بالهيكل، بل بالثقافة ونوعية الشركة التي نريدها“.

وفي العام الماضي، بلغ إجمالي تكاليف التشغيل في ”شل“ 38 مليار دولار، والإنفاق الرأسمالي 24 مليارًا.

وقال مصدران مطلعان على المراجعة: إن ”شل تبحث سبل خفض الإنفاق على إنتاج النفط والغاز بين 30 و40% من خلال خفض تكاليف التشغيل والإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة“.

وأضافا: أن ”شل تريد التركيز على عدد قليل من المراكز الرئيسة، لإنتاج النفط والغاز تشمل خليج المكسيك ونيجيريا وبحر الشمال“.

وقالت المصادر: إن ”إدارة الغاز المدمجة في الشركة، والتي تضم عمليات الغاز الطبيعي المسال، وجزءًا من إنتاج الغاز، تنتظرها تخفيضات كبيرة هي الأخرى“.

وبالنسبة لأنشطة المصب، تركز المراجعة علي خفض التكاليف بشبكة محطات البنزين، التي تضم 45 ألف محطة – الأكبر في العالم – ويُنظر إليها على أنها من أعلى الأنشطة قيمة، ويُتوقع أن يكون لها دور محوري في التحول المزمع، بحسب مصدرين آخرين يشاركان في المراجعة.

وقال متحدث باسم ”شل“ في بيان: ”نجري مراجعة إستراتيتيجة للشركة تستهدف ضمان أن نحقق ازدهارًا على مدار عملية التحول في قطاع الطاقة، وأن نصبح مؤسسة أبسط هيكلًا وأكثر قدرة على المنافسة من حيث التكلفة“.