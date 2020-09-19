موسكو ترحب بقرار استئناف تصدير النفط الليبي

رحبت وزارة الخارجية الروسية، السبت، بقرار استئناف تصدير النفط الليبي، واعتبرته خطوة أولى نحو تعزيز الثقة بين الأطراف المتصارعة في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي إنه ”حسب المعلومات الواردة، فقد اتخذت قيادة الجيش الوطني الليبي بعد التشاور مع مجلس النواب، والحكومة التابعة له برئاسة عبد الله الثني ومشايخ بعض القبائل، إضافة إلى ممثلي إدارة غرب ليبيا، قرارا باستئناف تصدير النفط لمدة شهر، ومن المفترض أن يتم توزيع العائدات بشكل عادل على جميع مناطق البلاد“.

وأضافت زخاروفا أنه ”لتسوية القضايا الخلافية، فقد وقعت حكومة الوفاق الوطني ممثلة بنائب رئيسها، أحمد معيتيق، وقيادة الجيش الوطني الليبي اتفاقية بشأن تشكيل لجنة خاصة ”.

وقالت المسؤولة الروسية إن بلادها ”ترحب بهذا القرار وتعتبره الخطوة الأولى نحو بناء الثقة بين الأطراف الليبية المتحاربة، وإقامة تعاون بناء لصالح الليبيين جميعهم، بغية تجاوز تداعيات الصراع الأهلي واستعادة وحدة البلاد ”.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن عن تفاصيل المبادرة التي تم التوصل بشأنها مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بشأن معاودة إنتاج وتصدير النفط مرة أخرى.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن أحمد معيتيق كان إيجابيا بشأن التفاوض ولديه رؤية، متوقعا عدم موافقة أغلب الميليشيات وسيكون لها ردا قاسيا ضد معيتيق، مؤكدا وجود شخصيات حاولت عرقلة الاتفاق مع معيتيق منهم مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.