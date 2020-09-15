وزير إيراني: نبحث عن طريقة جديدة لبيع النفط والتحايل على العقوبات الأمريكية

قال وزير النفط الإيراني بيغن نامدار زنغنه، الثلاثاء، إن بلاده تبحث عن طريقة جديدة لتصدير النفط وبيعه من أجل التحايل على العقوبات الأمريكية الصارمة.

وأوضح زنغنه في كلمة له أمام البرلمان الإيراني: ”نحن نبحث عن طرق جديدة لتصدير النفط؛ لأنهم (الأمريكيون) لا يسمحون لنا بالبيع“.

وأضاف: ”نرى أننا في حرب عدم المساواة، لذا علينا التعامل مع هذه الحرب“، مؤكدا أن ”النفط هو القوة المحركة والدافعة لاقتصاد إيران“.

ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على عائدات النفط، فيما تواجه البلاد عقوبات أمريكية صارمة منذ عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وأدت تلك العقوبات إلى تراجع صادرات إيران من النفط؛ ما خلق لها أزمة اقتصادية ومعيشية نتيجة تراجع إيراداتها النفطية.

والأحد الماضي، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأنّ دخل بلاده من النفط انخفض من 120 مليار دولار إلى 20 مليار دولار في الأعوام الثمانية الماضية.

وتلجأ إيران لعدة أساليب من أجل التحايل على العقوبات الأمريكية، وبيع النفط.

وفي شباط/ فبراير الماضي، كشف مدير شركة متخصصة بتتبع شحنات النفط، عن كيفية تحايل إيران على العقوبات الأمريكية، وتصديرها مليون برميل من النفط الخام يوميا.

وقال مدني، مؤسس شركة ”TankerTrackers“ وهي شركة أمريكية تتبع عن كثب شحنات النفط، إن ”إيران صدرت مليون برميل من النفط في يناير/ كانون الثاني الماضي، لدول شرق آسيا ومنطقة البحر المتوسط ومشترين آخرين“.

وأكدت مصادر إخبارية مستقلة استمرار تدفق صادرات النفط الإيرانية إلى الصين في الشرق الأوسط وسوريا، لكن لم ترد تقارير موثوق بها من مشترين محتملين آخرين للنفط الإيراني.

وأضاف مدني لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ بنسختها الفارسية، إن ”صادرات النفط الإيراني تضاعفت في يناير/كانون الثاني، إذ بلغت ما بين 7 إلى 10% وقد وصلت سوريا عبر قناة السويس، وتم تسليم الباقي إلى الشرق الأقصى والمشترين الآخرين“.

وأضاف: ”لهذا السبب، فإن إيران ليست مهتمة بإغلاق مضيق هرمز، لأن الكثير من النفط تم تصديره عبر هذا الممر المائي الذي تستخدمه الدول“.